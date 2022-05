Samsung szykuje podwyżki cen komponentów, które odczujemy wszyscy

Świat cały czas boryka się z problemem niedoboru komponentów, co odbija się na cenach sprzętów – od samochodów po smartfony. Premiery są opóźniane, pojawiają się braki w funkcjach, albo na rynek trafia mniejsza ilość sztuk niż wynosi popyt. Wedle szacunków, z tym problemem będziemy musieli żyć jeszcze przez długi czas, co wymusza na firmach technologicznych wprowadzenie ogromnych zmian.

Wedle najnowszego raportu, Samsung szykuje się do podniesienia cen komponentów

Samsung, podobnie jak wiele innych gigantów technologicznych, prócz produkcji własnych urządzeń, zajmuje się również wytwarzaniem komponentów, które potem trafiają w ręce innych firm. Oznacza to, ze szykowana podwyżka ich cen dotknie nie tylko osób kupujących nowy sprzęt Koreańczyków, ale również tych sięgających po sprzęty innych firm.

Czytaj też: Koniec Google Pay. Czym firma zastąpi popularny system płatności internetowej?

Do tej pory Samsung utrzymywał ceny komponentów na dość stabilnym poziomie, jednak presja ze wszystkich stron i działania innych firm pokroju TSMC czy United Microelectronics Corp., które podnoszą ceny, robi swoje. Do tego dodajmy wojnę w Ukrainie, braki w łańcuchu dostaw i blokady w Chinach – powodów takiej decyzji jest naprawdę mnóstwo.

Jak donosi Bloomberg, mowa tutaj o naprawdę solidnym podniesieniu cen, bo podwyżka ma sięgnąć nawet 20%. Nie ma co się łudzić, finalnie wszystko to odbije się na naszych kieszeniach, bo jeśli firmy będą musiały płacić Samsungowi więcej, to podniosą ceny swoich sprzętów. Powód tego jest prosty – lepiej kazać zapłacić klientowi więcej niż wprowadzić na rynek produkt niekompletny lub taki, który szybko by się wyprzedał i nie byłoby możliwości wyprodukowania kolejnych egzemplarzy.

Czytaj też: Microsoft Edge oficjalnie dostaje VPN. Na razie jednak tylko nieliczni skorzystają z usługi

Oczywiście wzrost nie nastąpi z dnia na dzień i będzie zapewne następował stopniowo, jednak nie ma się co łudzić – podwyżki są nieuchronne i odczujemy je prędzej czy później. W końcu firmy technologiczne nastawione są na maksymalizację zysków i logicznym jest, że im większe wydatki, tym wyższe ceny.