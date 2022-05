Microsoft Edge oficjalnie dostaje VPN. Na razie jednak tylko nieliczni skorzystają z usługi

Na początku maja dowiedzieliśmy się, że Microsoft szykuje dla swojej przeglądarki usługę VPN o nazwie „Secure Network”. Wtedy była to informacja nieoficjalna, którą jednak teraz firma potwierdziła wprowadzając usługę do Microsoft Edge w wersji Canary. Na razie podgląd jest dostępny jedynie dla ograniczonej grupy Edge Insiders.

Gigant z Redmond właśnie uruchomił wersję zapoznawczą Microsoft Edge Secure Network, sieci VPN zintegrowanej z jego przeglądarką internetową

Tak jak była mowa wcześniej, Microsoft Edge Secure Network obsługiwany będzie przez Cloudfare, a zebrane przez firmę dane diagnostyczne i pomocnicze mają być usuwane co 25 godzin, w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia Microsoft, jest to to uproszczona i bezpłatna wersja VPN-ów dostępnych na rynku, która nie wymaga żadnej zewnętrznej instalacji ani oprogramowania, a tym bardziej rozszerzeń. Celem tej funkcji jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznego połączenia podczas pracy w sieciach publicznych.

Dzięki Secure Network ukryjemy nasz adres IP, zaszyfrujemy dane i będziemy mogli kierować ruch przez przez bezpieczną sieć opartą na Cloudflare. W przeciwieństwie do tradycyjnych usług VPN, to Bezpieczna Sieć automatycznie wybiera serwery znajdujące się w okolicy, aby umożliwić otrzymywanie odpowiednich treści geograficznych.

Na razie nie wiadomo, czy usługa pozostanie w pełni darmowa, czy może z czasem Microsoft doda do niej jakieś płatne rozszerzenia funkcjonalności. Obecnie udostępnione zostało 1 GB darmowych danych, co ma wystarczyć do przetestowania działania funkcji, choć z pewnością nie wystarczy do grania w gry czy oglądania wideo.

Obecnie ta opcja jest dostępna tylko jako podgląd w kanale Microsoft Edge Canary, więc jeśli chcecie ją przetestować, musicie pobrać tę wersję z oficjalnej strony internetowej i zalogować się za pomocą swojego konta Microsoft. Wtedy wystarczy już otworzyć menu przeglądarki, wybrać opcję „Bezpieczna sieć” i ją włączyć.