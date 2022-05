OPPO Reno8 Pro znów pojawia się w przecieku. Jego specyfikacja ma przed nami coraz mniej tajemnic

Patrząc na to, że przecieków na temat serii Reno8 jedynie przybywa – premiera wydaje się zbliżaj wielkimi krokami. Dziś po raz kolejny trafiły do sieci informacje o najmocniejszym modelu z nowej linii, czyli o Reno8 Pro.

Mówi się, że jeszcze w tym miesiącu producent ma wprowadzić na rynek trzy modele – Reno8 SE, Reno8 i Reno8 Pro. Niestety, model SE cały czas się przed nami ukrywa i jedyne co wiemy, to że napędzany będzie przez układ Dimensity 1300. W przypadku dwóch pozostałych smartfonów – ich specyfikacja co jakiś czas pojawia się w sieci, więc wiemy o nich całkiem sporo.

Dziś po raz kolejny skupimy się na OPPO Reno8 Pro, który ma przed nami coraz mniej tajemnic

Niezawodny leakster Digital Chat Station po raz kolejny dostarczył nam solidną porcję szczegółów. Oczywiście należy pamiętać, ze są to niepotwierdzone informacje, więc bierzemy je zawsze z rezerwą.

Tak czy inaczej, wedle przecieku, Reno8 Pro zaoferuje nam wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania ma być z kolei na poziomie 12 Hz. Mówi się, że OPPO postawiło na panel dostarczany przez firmę BOE. Urządzenie ma ważyć 180 gramów i będzie miało 7,34 mm grubości. Z przodu, prawdopodobnie w okrągłym otworze w lewym górnym rogu, znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie. Tylna konfiguracja obejmie zaś główny czujnik Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa inne, nieznane nam jeszcze obiektywy. Spodziewamy się, że będzie to aparat ultraszerokokątny i być może czujnik makro lub ten do pomiaru głębi.

OPPO Reno8 Pro napędzany będzie przez układ MediaTek Dimensity 8100 Max, czyli niestandardową wersję najnowszego średniopółkowego układu producenta. Już w serii K10 pojawił się ulepszony chipset MediaTek, choć tam producent postawił na Dimensity 8000 Max. Wedle informacji, ulepszenia obejmują zwiększenie wydajności i wytrzymałości baterii. Jeśli już o tym mowa – smartfon zasili ogniwo o pojemności 4500 mAh obsługujące szybkie ładowanie z mocą 80W.

Warto też wspomnieć, że na pokładzie znajdzie się układ NPU (Neural Processing Unit) – MariSilicon X. Ten zaawansowany układ AI obsługuje specjalnie stworzony przez OPPO Research Institute algorytm, wspierany przez sztuczną inteligencję (Al noise reduction – AINR), do redukcji szumów. Algorytm jest w stanie precyzyjnie wykrywać i redukować szumy, zachowując jednocześnie najdrobniejsze szczegóły, takie jak doskonale odwzorowane kolory. W przypadku nocnego wideo mowa aż o czterokrotnej poprawie rozdzielczości i zmniejszeniu ziarnistości.

Wygląd OPPO Reno8 Pro pozostaje dla nas po części tajemnicą, a jedyne rendery, jakie do tej pory zawitały do sieci, nie dotyczą w zasadzie tego konkretnego modelu. Mówi się jednak, że wygląd urządzeń z serii Reno8 ma bardzo przypominać ten znany nam z OnePlus 10 Pro, czyli prostokątną wyspę aparatów lekko zachodzącą na bok urządzenia, z symetrycznie ułożonymi czujnikami. Czy to prawda? Tego nie wiemy, ale skoro premiera ma się odbyć w tym miesiącu, już wkrótce powinniśmy otrzymać więcej informacji na ten temat.