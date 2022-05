Koniec Google Pay. Czym firma zastąpi popularny system płatności internetowej?

Google Pay to system umożliwiający nam dokonywanie płatności w aplikacjach, na stronach internetowych, w sklepach i wielu innych miejscach. Okazuje się, że wkrótce zniknie z rynku, ale nie ma co się martwić.

Gigant z Mountain View co prawda kończy z Google Pay, ale dotyczy to nazwy, a nie zamknięcia usługi

W 2011 roku na runku pojawił się system płatności mobilnych Google Wallet. W tamtym czasie oferował możliwość przechowywania kart debetowych, kredytowych czy lojalnościowych. Z czasem Google swoim zwyczajem stworzyło coś nowego i postanowiło Wallet połączyć z Google Pay, rozszerzając funkcjonalność usługi. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się, że firma planuje powrót do korzeni i tak jak Wallet zmienił się w Pay, tak teraz Pay z powrotem otrzyma nazwę Wallet.

Nie jest to aż tak nowa informacja, bo już przed kilkoma tygodniami zaczęto mówić o zmianie ikony aplikacji, która tym razem miałaby przedstawiać portfel, czyli właśnie po angielsku Wallet. Wtedy jednak były to tylko wzmianki i nie mieliśmy żadnych oficjalnych informacji na temat planów Google co do przyszłości usługi.

Zmiana nazwy przyniesie ze sobą zwiększenie funkcjonalności takiego cyfrowego portfela. Oprócz podpięcia do systemu naszych kart płatniczych, będziemy mogli przechowywać w aplikacji cyfrowe wersje dokumentów, cyfrowe kluczyki do samochodu czy bilety komunikacji miejskiej, lotnicze czy te na imprezy różnego typu, a więc wszystko to, co może nam się na co dzień przydać.

Co istotne, od razu uściślono, że zmiana obejmie większość rynków, czyli także Polskę i dotyczyć będzie zarówno aplikacji na Wear OS, jak i oczywiście tej na Androida. W teorii wszyscy użytkownicy mają dostać dostęp do tego samego, ale zapewne już wiecie, jak z tym bywa w praktyce. Sporo opcji dostępnych jest jedynie na wybranych rynkach, głównie w USA, więc i w tym przypadku raczej powinniśmy szykować się na to, że dla wszystkich takie samo będzie jedynie logo i nazwa. Nie wiadomo też, czy Google stworzy dla Google Wallet całkowicie osobną aplikację, czy zmiany zostaną wprowadzone w ramach dużej aktualizacji.

Nie wiemy również kiedy to nastąpi. Wspomniano jedynie, że „wkrótce”, co w przypadku firmy może oznaczać zarówno okres kilku tygodni, jak i miesięcy. Tak czy inaczej – idą zmiany, które prędzej czy później trafią i do Polski.