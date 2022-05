Najcichsza, najchłodniejsza i naj… brzydsza? Karta GeForce RTX 3080 od Noctua już pewna

Wygląda na to, że firmy ASUS i Noctua związały się na dłużej, a teraz mają zamiar podbijać kolejne półki wydajności. Do tej pory doczekaliśmy się RTX 3070 w ramach tego partnerstwa, ale już teraz wiemy, że na rynek nadciąga karta GeForce RTX 3080 od Noctua.

Dostaliśmy potwierdzenie na GeForce RTX 3080 od Noctua. Czym wyróżnia się ta karta graficzna?

Wysoka kultura pracy i wydajność, wytrzymałość z najwyższej półki i wreszcie kultowe połączenie brązu oraz beżu, które w ostatnich latach doczekało się bardziej stonowanego wydania pod rodziną Chromax, czy Redux. Po tym opisie każdy powinien wskazać pewną austriacką firmę, która od kilku miesięcy stała się ważnym elementem działalności firmy ASUS, dostarczając jej swoje technologie najwyższej klasy. Pierwotnie myśleliśmy, że połączenie sił tych producentów będzie jednorazowe, ale najwyraźniej się myliliśmy.

Serwis Videocardz wszedł w posiadanie informacji oraz zdjęć przedstawiających GeForce RTX 3080 w wydaniu AsusxNoctua z 10 GB pamięci GDDR6, a nie 12 GB, jak to bywa w nowszych kartach tego typu. Co ciekawe, projekt jest najpewniej w dużej mierze przeniesieniem z poprzedniego modelu, co zdradza praktycznie identyczny format i wymiary, choć wydajniejszy model doczekał się zmienionego radiatora.

Zachowano jednak doskonale znane (i określane przez wielu mianem paskudnego) połączenie kolorystyczne charakterystyczne dla wentylatorów Noctua. Karta graficzna obejmuje też dwa ośmiopinowe złącza zasilania, trzy złącza DisplayPort 1.4 oraz dwa złącza HDMI 2.1. Struktura płyty wydaje się z kolei zaczerpnięta z karty RTX 3080 TUF i odpowiednio dostosowana wizualnie.

Wygląda na to, że karty graficzne ASUSxNoctua zostaną z nami na dłużej i z pewnością doczekamy się ich w ramach kolejnej generacji, jeśli dotychczasowe modele okażą się sukcesami sprzedażowymi. Obecnie trudno ocenić, czy RTX 3070 z chłodzeniem Noctua zaliczył udaną premierę, którą odzwierciedla sprzedaż w kolejnych miesiącach.

Potencjał sprzedażowy tych kart ujawni zapewne właśnie drugi, jak nie dopiero trzeci model utrzymany w tym stylu, choć mamy szczerą nadzieję, że cena tych nowych kart będzie niższa od tej, którą wyznaczono za pierwszy model z serii. Według obecnych informacji w tym wydaniu RTX 3080 kosztuje 1150 euro, ale oficjalnie ta karta jeszcze nie istnieje, więc na informacje bezpośrednio od ASUSa musimy poczekać.