Komputery kwantowe będą jeszcze lepsze? Stworzono materiał o niezwykłych właściwościach

Komputery kwantowe mogą być jeszcze wydajniejsze, a przy tym bardziej kompaktowe. Wszystko dzięki unikalnemu materiałowi stworzonemu przez fizyków z Uniwersytetu Columbia.

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli związek między zmiennymi właściwościami elektronicznymi i magnetycznymi w półprzewodniku 2D. Opracowany na tej podstawie nowy materiał – bromek siarczku chromu (CrSBr) – może mieć potencjalne zastosowanie w spintronice i obliczeniach kwantowych. Szczegóły opisano w Nature Materials.

Za opracowanie materiału odpowiada zespół Xaviera Roya. CrSBr to tzw. kryształ van der Waalsa, który można rozłożyć na dwuwymiarowe warstwy o grubości zaledwie kilku atomów. W przeciwieństwie do podobnych materiałów, kryształy CrSBr są stabilne w temperaturze pokojowej. Co więcej, zachowują one swoje właściwości magnetyczne w stosunkowo wysokiej temperaturze -280F, co pozwala uniknąć konieczności stosowania drogiego ciekłego helu schładzanego do temperatury -450F.

CrSBr jest nieskończenie łatwiejszy w obróbce niż inne magnesy 2D, co pozwala nam wytwarzać nowe urządzenia i badać ich właściwości. Evan Telford, postdoc z laboratorium Roya

W zeszłym roku Nathan Wilson i Xiaodong Xu z Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz Xiaoyang Zhu z Uniwersytetu Columbia odkryli związek między magnetyzmem a tym, jak CrSBr reaguje na światło. W obecnej pracy Telford kierował badaniami nad właściwościami elektronicznymi CrSBr. Teraz naukowcy wykorzystali pole elektryczne do badania warstw CrSBr o różnej gęstości elektronowej, w różnych polach magnetycznych i temperaturach. W miarę jak zmieniały się właściwości elektroniczne CrSBr, zmieniał się również jego magnetyzm.

Półprzewodniki mają przestrajalne właściwości elektroniczne. Magnesy mają zmienne konfiguracje spinowe. W CrSBr te dwa pokrętła są połączone. To czyni CrSBr atrakcyjnym materiałem zarówno do badań podstawowych, jak i do potencjalnych zastosowań w spintronice. Xavier Roy

Magnetyzm jest właściwością trudną do bezpośredniego zmierzenia, szczególnie w miarę kurczenia się rozmiarów materiału, ale łatwo jest zmierzyć sposób poruszania się elektronów za pomocą parametru zwanego opornością. W CrSBr opór może służyć jako przybliżenie dla nieobserwowalnych w inny sposób stanów magnetycznych.

Związek pomiędzy właściwościami elektronicznymi i magnetycznymi materiału wynikał z defektów w warstwach – dla nas było to szczęśliwe trafienie. Ludzie zazwyczaj chcą mieć „najczystszy” materiał z możliwych. Nasze kryształy miały defekty, ale bez nich nie zaobserwowalibyśmy tego sprzężenia. Evan Telford

Laboratorium Roya prowadzi obecnie eksperymenty mające na celu wyhodowanie kryształów van der Waalsa z celowymi defektami, co pozwoli na lepsze dostrojenie właściwości materiału.