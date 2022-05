Phison pokazał kontroler E26 dla SSD PCIe 5.0. Transfery robią wrażenie

Phison jest jedną z niewielu firm na świecie, zajmujących się produkcją kontrolerów do dysków półprzewodnikowych. Jeśli jesteście zaznajomieni z rynkiem, to z całą pewnością kojarzycie tego producenta i wiecie, że jego rozwiązania najczęściej napędzają najwydajniejsze nośniki. Nie dziwi więc nas to, że teraz Phison pokazał kontroler E26 dla SSD PCIe 5.0 w postaci PS5026-E26.

Kontroler E26 dla SSD PCIe 5.0 od Phison

W zeszłym tygodniu firma Phison zaprezentowała nie tylko swój najnowszy kontroler PS5026-E26 z myślą o dyskach SSD nowej generacji, ale też jego oczekiwaną wydajność. Dokonała tego w najprostszy sposób, jaki możecie sobie wyobrazić – po prostu tworząc referencyjny dysk SSD oparty na 1 TB pamięci TLC NAND firmy Micron.

Jak podaje ogłoszenie, ten kontroler został zbudowany od podstaw, aby przyspieszyć SSD następnej generacji i zwiększyć możliwości technologii pokroju Microsoft DirectStorage API. Budują go dwa rdzenie ARM Cortex-R5 i trzy opracowane przez Phison akceleratory CoXProcessor 2.0, które są produkowane w procesie technologicznym 12 nm firmy TSMC.

Wewnętrzne testy wykazały, że ten referencyjny dysk SSD z kontrolerem PS5026-E26 osiąga prędkości ponad 10000 MB/s, czyli 10 GB/s w sekwencyjnych operacjach. W odczycie zapewnia całe 12457 MB/s, a w zapisie 10022 MB/s, co stanowi wzrost o dobre 70% względem tego, co mają do zaoferowania najszybsze dyski SSD na PCIe 4.0.

Warto zwrócić szczególną uwagę na to, że firma Phison wybrała dla tego dysku SSD format M.2 2580, a nie standardowy 2280, czyli obecnie niewspierane szeroko na rynku i szersze o całe 3 mm złącze. Więcej o tym przeczytacie tutaj, bo tak się składa, że już pisaliśmy o tym potencjalnym problemie, jaki może przynieść przyszłość.