Dyski SSD PCIe 5.0 mogą doprowadzić do zamieszania na rynku. Część płyt głównych nawet ich nie zmieści

Dyski SSD PCIe 5.0 mogą pociągnąć więcej sznurków niż z początku się wydawało. Nie tylko zapewnią nieznane do tej pory prędkości nośników i zmuszą nas do wykorzystywania aktywnego chłodzenia, ale też mogą namieszać w samym standardzie, odchodząc od najpopularniejszego 2280. Wskazują na to nowe płyty Gigabyte, przypominające wprowadzony w 2020 roku standard PCI-SIG.

Przyszłość pokaże, co stanie się z formatem 2280 po tym, jak dyski SSD PCIe 5.0 opanują rynek

Obecny rynek dysków oraz modułów pokroju kart Wi-Fi na złącze M.2 zawsze obejmuje stałą szerokość 22 milimetrów. Ich długości różnią się oczywiście i wahają na poziomie od 30 do 110 mm, ale szerokość od zawsze była i zakładaliśmy, że jeszcze długo będzie stała. Jednak specyfikacja najnowszych płyt głównych Gigabyte z chipsetami X670 i X670E wskazuje, że wprowadzony w 2020 roku przez PCIE-SIG standard złącza M.2 dla dysków o szerokości 25-mm jednak zostanie szybko przekuty na coś rzeczywistego.

Czytaj też: Najnowsza aktualizacja sterowników NVIDIA miała w sobie przykrą niespodziankę dla górników

Z jednej strony standardy szkodzą rynkowi, wymuszając konkretne wielkości oraz formaty, ale z drugiej wpływają na niego na wskroś pozytywnie, co tyczy się zwłaszcza prokonsumenckiego zachowania możliwie najszerszej kompatybilności. To po prostu świetne czasy, jako że możemy dziś kupić jakikolwiek dysk SSD na M.2 i standard 2280, być spokojni co do tego, że będzie pasował idealnie do każdego komputera, laptopa i nawet konsoli nowej generacji (o ile nie został wyposażony w wielki radiator).

Gigabyte X670 specs. Confirms EXPO & XMP DDR5 DIMMs support. pic.twitter.com/2hGYw1VKuu May 25, 2022

Czytaj też: Test ASUS ROG Chakram X. Świetna mysz stała się jeszcze lepsza

To jednak najpewniej zmieni się wraz z rozpowszechnieniem na rynku dysków PCIe 5.0. Wprawdzie wcześniej pojawiały się informacje, wedle których te zachowają format 2280 (niektóre firmy już zapowiedziały swoje nośniki), ale są szanse, że producenci dostaną szersze pole do popisu, mogąc projektować już nie 22-, a 25-milimetrowe dyski na M.2.

Pierwsze zapowiedziane dyski konsumenckie na PCIe 5.0

Czytaj też: Rosja ma alternatywę dla Google Play Store. To zlecony przez rząd RuStore z ledwie 100 aplikacjami

Wprawdzie 3 mm nie sugeruje wielkich zmian, ale to wzrost o ponad 13,6% ogólnej szerokości, co może pozwolić producentom na zniwelowanie interferencji między połączeniami, obniżenie temperatur i wreszcie zadbanie o więcej połączeń (pinów).