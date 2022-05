Najnowsza aktualizacja sterowników NVIDIA miała w sobie przykrą niespodziankę dla górników

Wiecie, że NVIDIA walczy z wykorzystaniem kart graficznych GeForce do kopania kryptowalut? Może nie jest to walka na zasadzie całkowitego blokowania możliwości kopania kryptowalut opartych o mechanizm Proof of Work, ale przynajmniej jakaś jest (w przeciwieństwie do konkurencji) i najnowsza aktualizacja sterowników NVIDIA nam o tym przypomniała.

Zabezpieczenia LHR odświeżone w nowym sterowniku NVIDIA GeForce Ready 512.95 WHQL

Lite Hash Rate to zabezpieczenia fizyczne zaszyte bezpośrednio w rdzeniu graficznym, które były i nadal są dosyć desperacką próbą zniechęcenia górników do zakupu kart GeForce przeznaczonych dla graczy i zmuszenia ich do zakupu tych specjalnych z linii CMP. Niestety ograniczenia szybko zniesiono i w tym przypadku z pewnością nie będzie inaczej. Jak jednak potwierdzają liczne doniesienia (np. z YouTube), nowe ograniczenia działają i obniżają wydajność RTX 3060 z 46 do 25 MH/s.

Po tym, jak w ciągu ostatnich kilkunastu dni okazało się, że firma NiceHash z powodzeniem i całkowicie zniosła ograniczenie na GeForce RTX 3000 LHRv2 i odblokowała większość możliwości GPU LHRv3, NVIDIA postanowiła jakoś na to zareagować. Firma zrobiła to po cichu, licząc na to, że nieobeznani w temacie albo nie połączą spadku wydajności w kopaniu z aktualizacją sterowników, albo (w przypadku laików) nie będą wiedzieli, jak cofnąć instalację tego najnowszego.

NVIDIA Game Ready 512.95 WHQL, dostępny od kilku dni do pobrania ze strony firmy lub z poziomu aplikacji Experience, wprowadza nowe, niezłamane (jeszcze) blokady wydajności GeForce RTX 3000 w kopaniu. W praktyce, po zainstalowaniu nowego sterownika, wszystkie programy górnicze działające w systemie Windows powrócą do „oryginalnego” hash rate, który wynosi zazwyczaj od 50 do 70% w zależności od algorytmu i oprogramowania.

Rozwiązanie tego typu problemu jest banalne – wystarczy pobrać poprzednią wersję sterownika. To może nie zaboli górników, dla których w gruncie rzeczy aktualizacja sterowników graficznych to ostatnie, o czym myślą, ale uderzy w graczy, dorabiających sobie na boku na kopaniu w wolnych chwilach, bo ci będą zmuszeni wybierać między wsparciem najnowszych gier, a wydajnością kopania.