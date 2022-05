Zabezpieczanie interfejsów API weszło na nowy poziom, zintegrowano Ammune z NVIDIA BlueField-2,

Stworzone przez firmę L7 Defense wyjątkową platformą Ammune na bazie sztucznej inteligencji chroni największe firmy świata przed cyberatakami. NVIDIA BlueField-2 jest z kolei DPU drugiej generacji, czyli jednostką przetwarzania danych w nowoczesnych centrach. Co więc zyska świat technologii na tym, że właśnie zintegrowano Ammune z NVIDIA BlueField-2? Osobiście nawet tego nie odczujemy, ale zainteresowane tym firmy, z których usług korzystamy, zapewne wręcz przeciwnie.

Platforma Ammune z NVIDIA BlueField-2

Firma L7 Defense będąca pionierem w dziedzinie rozwiązań cyberbezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, poinformowała o pomyślnym zakończeniu integracji Ammune do zabezpieczania interfejsów API z technologią NVIDIA BlueField-2 SmartNIC. Wedle ogłoszenia prasowego integracja ta zwiększa poziom bezpieczeństwa węzłów dzięki maksymalnej ochronie wszelkich działań w systemie.

Wszystko to przy braku zakłócania codziennej wydajności obsługi aplikacji, co wcale nie jest zaskoczeniem. To bowiem jednostki BlueField-2 prawie w całości odpowiadają za zarządzanie Ammune, oddając w ręce związanej z tą platformą bezpieczeństwa na bazie sztucznej inteligencji całe swoje możliwości obliczeniowe, redukując do niezbędnego minimum wykorzystanie procesorów centralnych na potrzeby bezpieczeństwa.

Dzięki udanej integracji wykorzystanie procesora serwera z BlueField DPU zostało zmniejszone prawie ośmiokrotnie w przypadku analizy dużego ruchu w porównaniu z wykorzystaniem procesora bez DPU. Ammune to produkt oparty wyłącznie na sztucznej inteligencji. Agent bezpieczeństwa SI działający w czasie rzeczywistym będzie jeszcze bardziej przyspieszony dzięki większej funkcjonalności BlueField. – powiedział dr Doron Chema, dyrektor generalny L7 Defense.

Połączenie Ammune z NVIDIA BlueField-2 nie jest przypadkowe. Platforma autorstwa L7 Defense zawiera model uczenia bez nadzoru, który monitoruje i analizuje dane w czasie rzeczywistym w myśl nawet subtelnych ataków cyberprzestępców. Może je identyfikować, zatrzymywać albo odpowiednio łagodzić i to bez wcześniejszej znajomości parametrów wzorca danego ataku. Z kolei DPU BlueField zapewniają bezpieczną i akcelerowaną infrastrukturę dla dowolnych obciążeń w dowolnym środowisku. Łączą w sobie potężną moc obliczeniową, pełną programowalność infrastruktury w układzie scalonym oraz wysoką wydajność sieciową.