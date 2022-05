Akcelerator z chłodzeniem wodnym? NVIDIA A100 PCIe doczeka się specjalnego bloku

W zeszłym roku poznaliśmy szczegóły na temat akceleratorów NVIDIA nowej generacji w postaci A100. Dziś wprawdzie uwagę z nich przekierowaliśmy w stronę ich nadchodzących na rynek następców (H100), ale najwyraźniej starsza generacja nie odejdzie tak łatwo w zapomnienie. Dziś dowiedzieliśmy się, że NVIDIA A100 PCIe doczeka się systemu chłodzenia wodą.

Wygląda na to, że NVIDIA szykuje wersję akceleratora A100 PCIe z chłodzeniem wodnym

W akceleratorach A100 znajduje się procesor graficzny GA100 o wielkości 828 mm2, który ma w sobie niebywałe 54,2 miliarda tranzystorów. Zależnie od wersji mają dostęp do 40 lub 80 GB pamięci VRAM w postaci stosów HBM2e, ale musimy pamiętać, że warianty przeznaczone na sloty PCIe są znacznie mniej wydajne względem tych na złącza SXM.

Wprawdzie na papierze A100 PCIe dostępna wyłącznie z 40 GB HBM2e o przepustowości 1555 GB/s nie różni się w ogóle w kwestii GPU. To nadal ma do zaoferowania wydajność na poziomie 9,7 teraflopów w obliczeniach FP64 i 19,5 TF w FP32. Jednak maksymalny poziom TDP na poziomie 250 watów, a nie 400 watów, jak w przypadku wersji na SMX zdecydowanie musi robić swoje.

Dziś jednak nie o tym, co akceleratory oparte o GPU GA100 na bazie Ampere są w stanie robić, a o tym, że ich wersja na PCIe doczeka się wyjątkowego potraktowania. Samo w sobie chłodzenie wodne na akceleratorze nie dziwi w nawet najmniejszym stopniu, ale fakt, że to najpewniej specjalny wariant od firmy NVIDIA robi z tego modelu coś unikatowego.

Zwodowany charakter tego modelu (via Videocardz) widać bezpośrednio po parze przewodów do obiegu wodnego z tyłu, obok których znalazło się 8-pinowe złącze zasilania. Tego typu chłodzenie zastępuje to pasywne, z jakim jest dostarczany akcelerator, co powinno spodobać się zwłaszcza tym, którzy nie mają dostępu do serwerowni o odpowiednich warunkach.