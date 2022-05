Jak tam Wasze 60 albo 140 Hz? Nadchodzi gamingowy monitor ASUS ROG Swift 500 Hz

Firma ASUS już nie raz udowadniała, że dla graczy zrobi wiele i choć jest to równoznaczne z tym, że oczekuje równie wiele po naszych portfelach, to taka jest już cena sprzętu HEDT. Do tego właśnie segmentu zalicza się zapowiedziany właśnie gamingowy monitor ASUS ROG Swift 500 Hz, dla którego 60 FPS w grach, to ewidentnie jakiś żart.

ASUS ROG Swift 500 Hz, czyli kiedy nawet 240 Hz Wam nie wystarcza

Jeszcze kilka lat temu powszechnym standardem była płynność 60 Hz i wyśmiewanie twierdzeń, wedle których „oko ludzkie nie widzi niczego powyżej 30 Hz”. Po tym, jak nadeszła nowa era konsol (PlayStation 5 i Xbox Series X/S) czasy się zmieniły i teraz konsolowcy wreszcie poczuli, co to znaczy nawet nie 60-, a 120-hercowe odświeżanie. Machina jednak jedzie dalej, ciągle wielu korzysta z 60-Hz monitorów, a producenci próbują nas przekonać, że 144 Hz to nic, bo teraz liczy się odświeżanie rzędu przynajmniej 240 Hz.

Czytaj też: Nowa metoda chłodzenia i ogromny wzrost mocy. Niesamowita innowacja zza oceanu

Co z tego wynika? Wnioski pozostawiam Wam i od razu przechodzę do zapowiedzianego właśnie członka G-Sync, czyli programu zapoczątkowanego przez NVIDIA w 2013 roku. W jego ramach NVIDIA wraz z producentami z całego świata łączy technologię G-Sync (w uproszczeniu ta poprawia znacznie efekt wyższej płynności poprzez synchronizację klatek generowanych i wyświetlanych) z możliwie najlepszymi pod kątem odświeżania monitorami. Cel? Popychać granice jeszcze dalej i ułatwiać pracę profesjonalnym e-sportowcom.

Czytaj też: Powstały adaptacyjne felgi aerodynamiczne. Zmieniają się w odpowiedzi na temperaturę hamulców

Na ten moment gamingowy model ASUS ROG Swift 500 Hz jest dla świata sporym znakiem zapytania. Nie znamy daty jego premiery, ani ceny, a specyfikacja pozostaje tajemnicą, poza tym, że jego 24-calowa matryca TN o rozdzielczości Full HD (1920×1080) będzie odświeżana z szybkością aż 500 Hz, czyli 500 razy na sekundę. Poza tym w monitor zostanie też wbudowany moduł Reflex Analyzer do mierzenia opóźnienia.

Czytaj też: Xiaomi oficjalnie ogłasza współpracę z marką Leica. Efekt ich prac zobaczymy już niedługo

Jak w praktyce sprawdza się 500-Hz matryca w grze, która działa w 500 FPS (klatkach na sekundę)? To możecie obejrzeć powyżej i koniecznie to zróbcie, a następnie dajcie znać w komentarzach, jakie macie wrażenia z tego pokazu i czy nie przypomina on Wam dawnych porównań w stylu 30 vs 60 vs 144 Hz. Na sam koniec wspomnę, że warto zwrócić szczególną uwagę na zbliżenia w materiale (to zbliżenia bezpośrednio na ekran).