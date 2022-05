Powstały adaptacyjne felgi aerodynamiczne. Zmieniają się w odpowiedzi na temperaturę hamulców

Podczas codziennych miejskich, a nawet podmiejskich przejażdżkach samochodem trudno o problemy z temperaturą układu hamulcowego w samochodach. Jednak przy upałach i międzymiastowych podróżach zarówno klocki, jak i tarcze mogą rozgrzewać się do poziomu, który po prostu wymaga felg z otworami. Te burzą jednak do pewnego stopnia profil aerodynamiczny i dlatego firma CompActive opracowała swoje wyjątkowe adaptacyjne felgi aerodynamiczne Active Aero Wheel.

Active Aero Wheel, czyli adaptacyjne felgi aerodynamiczne od niemieckiego startupu

Im samochód lżejszy i bardziej aerodynamiczny, tym mniej energii trzeba wygenerować, aby wprawić go w ruch i ten ruch utrzymać. To ważna cecha każdego samochodu, ale zwłaszcza tych elektrycznych, w przypadku których walczy się o każdy dodatkowy kilometr zasięgu. Dlatego właśnie to „elektryki” tak często sięgają po klamki wpuszczone w nadwozie, próbują zamienić lusterka boczne na kamery i są dostępne z nietypowymi felgami o finezyjnych, bo bardzo opływowych kształtach.

Modele Tesli są jednymi z najbardziej aerodynamicznych samochodów na świecie

Poniżej możecie obejrzeć sposób ich działania, który jest raczej do przewidzenia. W praktyce przy niskiej temperaturze hamulców, które nie wymagają chłodzenia w danym momencie, felgi pozostają całkowicie zamknięte. Dzięki temu minimalizują wiry zakłócające przepływ powietrza, które tworzą się przy dużych prędkościach wokół tradycyjnych wentylowanych felg.

Stosowne zastawki (dokładnie 5 zastawek w kształcioe listków) otwierają się dopiero w momencie, kiedy hamulce rozgrzeją się za bardzo. Działa to na zasadzie lekkich siłowników, które składają się z kilku drutów ze stopu z pamięcią kształtu, ułożonych jeden obok drugiego. To właśnie jest najważniejsze w tym projekcie, bo sprawia, że felgi nie wymagają żadnego rodzaju elektrycznego sterowania.

Dopóki wewnątrz felgi panuje niska temperatura, wspomniane druty pozostają w swoim domyślnym stanie. Kiedy jednak zostaną podgrzane, kurczą się i samoistnie pociągają do tyłu kołnierz, powodując jego otwarcie do wewnątrz. Dzięki temu ciepło wytwarzane podczas hamowania najpierw powoduje otwarcie otworów wentylacyjnych, a po jego rozproszeniu druty się schładzają, powracając do pierwotnej pozycji.