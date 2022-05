Z tą pianką drewnopochodną można zapomnieć o klimatyzacji. To materiał pasywnie chłodzący

W dzienniku Nano Letters pojawiła się publikacja na temat nowego materiału w postaci nowej drewnopochodnej pianki chłodzącej, która może utorować drogę materiałom termoregulacyjnym przyjaznym dla środowiska i zapewniającym oszczędność na klimatyzacji.

Opracowano nowy materiał pasywnie chłodzący w formie pianki drewnopochodnej

Naukowcy z University of Göttingen i Nanjing Forestry University wzięli pod lupę problem wydatków na chłodzenie i ogrzewanie budynków. Ten będzie istniał zawsze, o ile nie powstaną odpowiednie systemy, które pasywnie zajmą się regulacją temperatury w pomieszczeniach w możliwie najlepszym stopniu. Dążenia do tego obejmują m.in. powłoki odbijające lub przepuszczające promienie słoneczne czy kompleksowe systemy chłodzenia radiacyjnego.

Najprościej jednak problemy rozwiązuje się u podstaw i to właśnie proponuje zespół składający się z naukowców z Niemiec oraz Chin. Ci opracowali nową piankę na bazie drewna, która może skutecznie schładzać budynki i na dodatek pozwalać regulować swoją skuteczność. Ta w praktyce odbija światło słoneczne, bo z jednej strony działa jak izolacja termiczna, a z drugiej emituje to zaabsorbowane ciepło z powrotem do atmosfery.

W praktyce ta nowa pianka drewnopochodna składa się z połączonych nanokryształów celulozy, które są następnie liofilizowane do postaci białej, lekkiej pianki. Produkt końcowy odbija 96% widzialnego światła słonecznego i emituje 92% pochłanianego przez siebie promieniowania podczerwonego. Jego skuteczność wykazano w praktyce, potwierdzając skuteczność chłodzenia wnętrza pudełka o 9,2 stopni Celsjusza przy sprzyjającej pogodzie i o 7,4 stopnie przy wilgotnej.

Naukowcy szacują, że zastosowanie pianki do pokrycia dachu i ścian budynku mogłoby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do chłodzenia średnio o 35%. Jej regulację można z kolei przeprowadzać poprzez jej ściskanie, które ogranicza skuteczność chłodzenia.