Metaverse wojska USA działa już od dawna, choć możemy nie zdawać sobie z tego sprawy

Zapewne wiecie, że amerykańskiemu wojsku zawdzięczamy dzisiejszy Internet i nie jest dla Was tajemnicą, że technologia rozwijana na potrzeby wojskowe zwykle w pewnym stopniu trafia na poletko konsumenckie. Obecnie ten trend nieco zmalał ze względu na rozwój wielkich firm, mających również ogromne fundusze na prowadzenie swoich badań, ale najwyraźniej sektor militarny ciągle jest przed resztą. Fakt, że wojsko USA tworzy swoje własne metaverse jest tego potwierdzeniem.

NAGŁÓWEK

Metaverse jest terminem, który może podobać się (lub przerażać) wszystkim zafascynowanym teoriami spiskowymi z symulacjami w roli głównej. W praktyce metaverse jest właśnie tym – próbą oddania rzeczywistego świata w środowisku cyfrowym. Chociaż obecnie firmy pokroju Meta ukierunkowują jego obraz w stronę rozwinięcia platformy społecznościowej, to metaverse może być czymś więcej.

Czytaj też: Rosyjskie przeciwlotnicze wyrzutnie Buk-M1 zniszczone w ukraińskim ostrzale artyleryjskim

Potwierdza to NVIDIA i potwierdza to również raport z serwisu Wired, wedle którego amerykańskie wojsko już od dłuższego czasu pracuje nad stworzeniem własnej wersji tego cyfrowego świata. Trudno się temu dziwić, bo budujące metaverse technologie są już wykorzystywane od dłuższego czasu nawet w naszym codziennym życiu. W wojsku przyjmuje jednak odmienną funkcję i zamiast głównie rozrywce, służy przede wszystkim trójwymiarowym symulacjom.

Czytaj też: Obejrzyjcie, jak czołgi Abrams radzą sobie z pociskami przeciwpancernymi

Rzeczywistość wirtualna stanowi integralną część szkolenia pilotów i marynarzy w armii amerykańskiej od dekad, pozwalając zaoszczędzić znaczne kwoty na procesie i nawet go przyspieszyć przed przejściem do treningu z rzeczywistą bronią. Technologia ta pozwala użytkownikom testować sprzęt do granic możliwości i bez końca pracować nad doskonaleniem ludzkich umiejętności na czele z dopracowywaniem taktyki czy przygotowania personelu do trudnych warunków.

Czytaj też: Naprowadzane laserowo pociski APKWS II dla Ukrainy. Co potrafi ta konwersja pocisków Hydra 70?

Wykorzystując zestawy mieszanej, rozszerzonej i wreszcie wirtualnej rzeczywistości (MR, AR i VR) w licznych symulacjach amerykańskie wojsko na przestrzeni ostatnich lat tak naprawdę opracowało już własne metaverse, którego obejmuje szereg elementów składowych. W przyszłości będzie tylko lepiej, bo wojsko otrzyma ponad 120000 zestawów HoloLens od Microsoftu i z pewnością jeszcze bardziej rozwinie wirtualny świat do przeprowadzania różnego rodzaju symulacji charakterystycznych do działania na froncie.