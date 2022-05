Jeśli kiedyś roboty opanują Wasze ciało, ta metoda pozwoli je zobaczyć

Wierzycie w to, że dzieła popkultury przewidują przyszłość? Jeśli tak, to z pewnością nie jest Wam obca wizja wprowadzanych do naszych ciał mikrorobotów, które będą „naprawiać” nas od wewnątrz, rewolucjonizując medycynę. Ich wielkość będzie odpowiadać komórkom, co po wprowadzeniu ich do ciała budzi jedno ważne pytanie – jak je zobaczymy? Naukowcy z Max Planck ETH Centre for Learning Systems zapewnili nam na to odpowiedź.

Dzięki nowej metodzie naukowcy będą w stanie podglądać wprowadzone do naszego organizmu mikroroboty

Wprowadzanie robotów do naszego organizmu wydaje się niebezpieczne, ale to właśnie one będą w stanie nie tylko przyspieszyć znane nam procesy leczenia, ale też opracować zupełnie nowe. Naukowcy twierdzą, że układ krwionośny może być idealną drogą przenoszenia tych mikrorobotów, ponieważ dociera do wszystkich narządów i tkanek w organizmie.

To wymaga jednak ich zmniejszenia do poziomu mniejszych niż rozmiarów komórek biologicznych (rzędu kilku/kilkunastu mikrometrów). Problem? Do niedawna nie istniała technologia, która umożliwiałoby wykrywanie i śledzenie mikrorobotów w trakcie ich indywidualnego krążenia w organizmie. To zmieniło się niedawno.

Szczegóły tego możemy poznać w badaniu opublikowanym właśnie w czasopiśmie naukowym Science Advances. To opisuje proces, w którym po raz pierwszy udało się wyraźnie wykryć i śledzić w czasie rzeczywistym maleńkie roboty o wielkości od 5 do 20 mikrometrów w naczyniach mózgowych myszy przy użyciu nieinwazyjnej techniki obrazowania.

W badaniu opracowano kuliste mikroroboty z cząstek na bazie krzemionki, które zostały pokryte w połowie niklem, a w połowie złotem i obciążone nanopęcherzykami (liposomami) zabarwionymi na zielono. W ten sposób można je wykrywać indywidualnie za pomocą nowej techniki obrazowania optoakustycznego (via Phys.org).

Ta umożliwia wykrywanie maleńkich robotów w głębokich i trudno dostępnych regionach ciała i mózgu. Sprowadza się do tego, że światło jest najpierw emitowane i pochłaniane przez daną tkankę, a że temu procesowi towarzyszy absorpcja, w ramach której powstają maleńkie fale ultradźwiękowe, można je wykryć i przeanalizować, uzyskując w ten sposób obrazy objętościowe o wysokiej rozdzielczości.