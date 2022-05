Ten pulsar obraca się wolniej niż jakikolwiek inny znany nauce. Jego odkrycie podważa dotychczasowe teorie

Pulsary to błyskawicznie obracające się gwiazdy neutronowe, choć takie określenie w przypadku nowo odkrytego obiektu może okazać się nieco na wyrost.

Autorzy publikacji dostępnej na łamach Nature Astronomy przyjrzeli się danym dotyczącym pulsara oddalonego o około 1000 lat świetlnych od naszej planety. W toku badań okazało się, iż PSR J0901-4046, bo tak nazwano nowo odkryty obiekt, obraca się tylko raz na 76 sekund.

Być może z ludzkiej perspektywy takie tempo nie jest szczególnie powolne, jednak w odniesieniu do pulsarów możemy wręcz mówić o sensacji. Wiele tego rodzaju obiektów wykonuje bowiem pełne okrążenia wokół własnej osi w ciągu ułamków sekundy. Tutaj mowa natomiast o rezultacie wynoszącym 76 sekund. Do analiz w tej sprawie wykorzystano dane dostarczone za sprawą obserwacji wykonanych przez radioteleskop MeerKAT.

Jak w ogóle powstają pulsary? Gdy odpowiednio masywna gwiazda eksploduje w formie supernowej, może po niej zostać gęste jądro w postaci gwiazdy neutronowej. Przy wystarczającym namagnesowaniu owe jądro – o ile szybko się obraca – zaczyna wysyłać regularne impulsy emisji radiowej. Właśnie wtedy możemy mówić o pulsarze. W przypadku PSR J0901-4046 impulsy mają długość 300 milisekund i są emitowane co 76 sekund.

Pulsar PSR J0901-4046 znajduje się około 1000 lat świetlnych od Ziemi

Wraz z upływem czasu pulsary nieco zwalniają swoje obroty. W „kwiecie wieku” wykonują okrążenia wokół własnej osi średnio co 1/4 sekundy do 2 sekund. Tracąc energię zaczynają zwalniać, aż w pewnym momencie całkowicie zaprzestają emisji impulsów. Stają się wtedy gwiazdami neutronowymi zbliżającymi się do kresu swojego istnienia.

Co ciekawe, dotychczas najwolniej obracający się pulsar, którego udało się zidentyfikować naukowcom, nie może się równać z nowym rekordzistą, czyli PSR J0901-4046. Poprzedni wykonywał pełne okrążenie wokół własnej osi raz na 23 sekundy. Tutaj jest natomiast mowa o 76 sekundach. Mimo to nadal chodzi o pulsara a nie „zwykłą” gwiazdę neutronową. Może to podważać dotychczasowe teorie z zakresu obumierania tych obiektów.