Alternatywa dla leczenia kanałowego zębów? Nanoboty niszczące zęby generowanym ciepłem

Dręczące nasze uzębienie bakterie są na tyle paskudne w swoim działaniu, że część z nich może znajdować się w trudno dostępnych mikroskopijnych kanalikach i tam niszczyć to, o co tak dbamy. Dlatego też w celu przeciwdziałania im naukowcy z Indian Institute of Science opracowali zestaw maleńkich robotów czyszczących, które mają za zadanie zadbać o nasze zęby, zabijając bakterię w bezpośrednich interwencjach. To swoista alternatywa dla leczenia kanałowego zębów.

Generujące ciepło nanoboty jako alternatywa dla leczenia kanałowego zębów

Według najnowszego badania usługi stomatologiczne w przyszłości mogą wzbogacić się o czyszczenie mikroskopijnych kanałów w zębach z wykorzystaniem nanobotów. Naukowcy uważają, że mogą do tego doprowadzić, wprowadzając opracowane przez siebie nanoboty do zębów, a następnie kierując nimi z wykorzystaniem pola magnetycznego.

Te nanoboty będą nie tylko poruszać się po kanałach, ale też niszczyć tamtejsze bakterie generowanym przez siebie ciepłem. Ich skuteczność i bezpieczeństwo już potwierdzono w testach na myszach, a autorzy nowego badania zamierzają skomercjalizować tę technologię za pośrednictwem firmy typu spin-off o nazwie Theranautilus.

Jesteśmy bardzo blisko wdrożenia tej technologii w warunkach klinicznych, co jeszcze trzy lata temu było uważane za futurystyczne. To wielka radość widzieć, jak zwykła naukowa ciekawość przekształca się w interwencję medyczną, która może mieć wpływ na miliony ludzi w samych Indiach – powiedział Ambarish Ghosh, współzałożyciel Theranautilus.

Zwykle przy problemach z bakteriami w kanalikach zębinowych musimy zdecydować się na leczenie kanałowe (płukanie zęba środkami chemicznymi). To jednak nie zawsze jest skuteczne ze względu na ryzyko odporności bakterii na antybiotyki, czy niską penetrację (do 800 mikrometrów). Nanoboty w formie maleńkich spiral z dwutlenku krzemu pokrytego żelazem mogą docierać do 2000 mikrometrów w głąb zęba, zacząć generować tam ciepło i zabijać bakterie. Po procesie nanoboty zwyczajnie się usuwa.

