Powstała nowatorska metoda projektowania materiałów. Jak ją wykorzystać?

Dzięki rozwiązaniu opisanemu na łamach Science Advances możliwe będzie projektowanie materiałów w niespotykany do tej pory sposób.

Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Delfcie proponują nowy sposób na tworzenie materiałów syntetycznych z niewielkich cząsteczek szkła. Na czele zespołu zajmującego się tą sprawą stanęła Laura Rossi, a udział w badaniach wzięli również przedstawiciele Queen’s University oraz Uniwersytetu w Amsterdamie.

W pewnych okolicznościach koloidy mogą zachowywać się jak atomy i cząsteczki, ale ich oddziaływania są słabsze. To sprawia, że stanowią one obiecujący budulec dla nowych materiałów, na przykład materiałów interaktywnych, które mogą dostosowywać swoje właściwości do otoczenia.

wyjaśnia Rossi