Powstał nowy rodzaj akumulatora. Jest tani i pozwala przechowywać energię przez dłuższy czas

Niestety na ten moment wielkie magazyny mimo ogromnej potrzeby wyposażenia w nie świat dążący do czerpania energii z OZE są rzadkością przez brak odpowiednio rozwiniętej technologii pod tym kątem. W tym wszystkim jednak naukowcy ciągle starają się to zmienić i ten nowy rodzaj akumulatora jest tego świetnym przykładem.

Nowy rodzaj akumulatora spełniałby wzorowo rolę magazynu energii nowej generacji, ale te koszty operacyjności…

Magazyny energii pozwalają nie tylko zgromadzić „pod ręką” nadwyżki energii, ale też zabezpieczyć się na wypadek „gorszych czasów”. Zarówno pod kątem jej wykorzystywania, jak i generowania, co w domach pozwoliłoby na większą oszczędność bez potrzeby przekazywania energii do sieci publicznej, a na specjalnych farmach energetycznych zminimalizowałoby straty energetyczne.

To pewne, że jeśli chcemy oprzeć swoją przyszłość na elektryczności, to musimy dążyć nie tylko do coraz lepszych form jej pozyskiwania, ale też magazynowania, z czym mamy najwyraźniej największe problemy. Ostatnio poczyniono w tym kierunku ważny krok, opracowując nowy projekt akumulatora, który może pozwolić na bardziej przystępne cenowo, długoterminowe magazynowanie energii, jak wskazuje ogłoszenie Imperial College London.

Zespół inżynierów oraz chemików z Imperial College London odpowiada za PSA RFB, czyli polisiarczkowo-powietrzny akumulator przepływowy oparty na dwóch membranach. Te membrany rozwiązują doskonale znane problemy tych akumulatorów, pozwalając przechowywać energię przez dłuższy czas i umożliwiają zastąpienie drogiego elektrolitu wanadowego stosowanego zwykle w tych akumulatorach.

Innowacyjność tego dokładnie akumulatora sprowadza się do membran, które oddzielają polisiarczek i powietrze (oba w roli elektrolitów) i które zawierają roztwór wodorotlenku sodu pomiędzy obiema częściami ogniwa. Wszystkie materiały są tanie i powszechnie dostępne, a według naukowców mogą nawet zostać wymienione na jeszcze tańsze.

Wedle eksperymentów i wyliczeń ten nowy rodzaj akumulatora zapewnia do 5,8 miliwatów na centymetr kwadratowy, co pod kątem stosunku ceny materiału do ilości zmagazynowanej energii wyniosło 2,5$ za każdą kilowatogodzinę. Znacznie więcej wynosi przy tym stosunek kosztu szybkości ładowania i rozładowania w porównaniu z ceną materiałów, bo ten wyniósł około 1600$ za kilowatogodzinę. Jednak według naukowców ta druga cena zostanie obniżona wraz z postępem badań.