Nanorurki węglowe miały odsalać wodę. Doczekały się 2400-krotnie skuteczniejszej alternatywy

Wiele badań i eksperymentów przeprowadzanych w ostatnich latach sugerowało, że to nanorurki węglowe staną się podstawą w systemach odsalających wodę. Niedawne odkrycie zespołu inżynierów z japońskiego University of Tokyo sugeruje jednak, że w tym zastosowaniu możemy o nich zapomnieć, bo tak zwane nanostruktury fluorowe mogą je zastąpić i zacząć odsalać wodę 2400 razy szybciej.

Proces odsalania wody może uratować ludzkość przed ewentualnym wyczerpaniem wód słodkich. Prace nad różnymi procesami trwają

W przypadku tego nowego sposobu na odsalanie wody badacze postawili na wykorzystanie pierścieni fluoru o średnicy zaledwie jednego do dwóch nanometrów. Ta substancja chemiczna wykazuje się hydrofobowymi właściwościami, które są kluczowe dla jej niezwykłej zdolności do filtrowania cząsteczek soli z imponującą szybkością i wydajnością.

Warto podkreślić wielkość wspomnianych pierścieni, które są tak małe, że nawet przekrój poprzeczny ludzkiego włosa jest na ich tle gigantyczny. W praktyce należałoby ułożyć jakieś 100000 tych pierścieni, aby objąć powierzchnię odpowiadającą typowemu włosowi. Ta wielkość jest kluczowa dla filtra, bo to właśnie dzięki niej metoda jest w stanie wykazać się wysoką skutecznością. W praktyce przepuszcza wodę i odrzuca całkowicie cząsteczki soli.

Ogromną rolę odgrywa też sam fluor, będący podstawą filtra, który jako pierwiastek hydrofobowy jest w stanie odpychać od siebie jony naładowane ujemnie, a w tym chlor zawarty w soli. Jego właściwości elektryczne powodują również rozbijanie zbitych cząsteczek wody, które normalnie utrudniałyby swobodny przepływ cieczy wzdłuż filtra.

W ramach eksperymentu naukowcy stworzyli pewnego rodzaju rurki, wsadzając do wodoszczelnej warstwy kilka fluorowych pierścieni „jeden na drugim”. Przez nie cząsteczki wody mogły przechodzić swobodnie, a cząsteczki soli były całkowicie blokowane, co według naukowców zachodzi około 2400 razy szybciej względem filtrów do odsalania wody na bazie nanorurek węglowych. Daleko jednak temu prototypowi do masowej produkcji, bo sami naukowcy sugerują jeszcze wieloletni wysiłek w dążeniu do opracowania np. membrany o średnicy metra.