One Fulfillment by Allegro, czyli rewolucja zakupów online

O usłudze One Fulfillment by Allegro mogliście usłyszeć już przed rokiem, bo w lutym 2021 roku. Długo więc czekaliśmy na jej wprowadzenie do użytku i choć mogłoby się wydawać, że po takim czasie projekt zwyczajnie upadnie, to na szczęście został doprowadzony do końca. Czym więc jest One Fulfillment by Allegro i co oznacza dla sprzedających i kupujących?

Rusza usługa One Fulfillment by Allegro z korzyściami (potencjalnie) dla sprzedających i kupujących

Zacznijmy od tego, że normalnie sprzedając na Allegro w dużych ilościach sprzedawca ma swój magazyn, zatrudnia ludzi do jego prowadzenia i opłaca koszty wysłania przesyłek „od siebie” do klienta. W tym trybie firmy sprzedające produkty działają od lat, ale na świecie (m.in. z inicjatywy Amazona) powstały inne rozwiązania. W nich to sklep jako pośrednik (tutaj Allegro) oferuje sprzedającym zadbanie o cały wymieniony powyżej proces.

W praktyce One Fulfillment by Allegro sprowadza się do centrum logistycznego pod Warszawą o powierzchni docelowej 65300 metrów kwadratowych. To właśnie tam Allegro będzie zajmowało się magazynowaniem, kompletowaniem zamówień, ich pakowaniem, wysyłką, obsługą zwrotów i wsparciem posprzedażowym. W praktyce więc sprzedawcy działający głównie na Allegro mogą wiele zaoszczędzić, oddając w ręce pośrednika cały proces, którym muszą się zajmować.

Jak zyskają na tym klienci? O ile pobożnym życzeniem wydaje się to, aby tego typu usługa nie wpłynęła na ceny produktów (liczymy, że się mylimy), to pewne jest jedno – zakup drobnostek będzie zachęcał przez brak dodatkowych kosztów dostawy. W tym celu na platformie pojawi się kategoria Magazyn Allegro z tysiącami produktów dostępnych właśnie z poziomu jednego miejsca logistycznego.

Oznacza to, że jeśli zamówicie choć nawet setkę przedmiotów za grosze, to koszt przesyłki poniesiecie raz (albo w ogóle w przypadku posiadania Allegro Smart! i zamówienia w cenie przynajmniej 40 zł). Dodatkowo zamówienie dotrze do Was w jednym pudełku, a nie w kilku i to w różnym czasie. Pozostaje nam więc tylko czekać na sprawdzenie, jak One Fulfillment by Allegro sprawdzi się w praktyce.