Orange wyłączy sieć 3G. NIE musisz wymieniać telefonu

Orange zapowiedział plany wyłączenia sieci 3G. Wbrew temu, co mogą sugerować clickbaitowe nagłówki, nie musisz wymieniać telefonu. Ale warto wiedzieć, co ta decyzja oznacza.

Orange o planach wyłączenia sieci 3G. Czy telefony przestaną działać?

Orange nie podaje na razie konkretnej daty, ale wyłączenie sieci 3G planowane jest na lata 2024-2025. Cały proces będzie przebiegać etapowo dla poszczególnych regionów kraju.

Czy to coś zmieni w sposobie korzystania z telefonów? Ani trochę. Jak informuje Orange, tylko 3% klientów korzysta z sieci 3G. Nie wiadomo jednak, czy chodzi tutaj o transmisję danych, czy połączenia głosowe. Niemniej nieśmiesznym żartem jest mówienie o korzystaniu w Polsce z Internetu 3G, bo ten zazwyczaj udaje, że działa i to w zasadzie w każdym regionie kraju. Więc pod tym względem niewiele się zmieni.

Nawet jeśli korzystasz ze starego telefonu, który nie obsługuje sieci LTE (w przypadku smartfonów mówimy o urządzeniach sprzed mniej więcej 2015 roku), nie stracisz możliwości wykonywania połączeń. Będą one nadal normalnie realizowane w sieci GSM (2G). Oczywiście w sieci LTE jakość rozmów jest znacznie lepsza, ale nie jest konieczna wymiana telefonu na nowszy model jeśli jakość stoi na drugim planie. Nadal będzie można normalnie dzwonić i SMS-ować.

Dlaczego wyłączane jest 3G, a nie 2G? Co nam to da?

Wytłumaczenie jest bardzo proste. Sieć 3G można wyłączyć bezboleśnie w stosunku do sieci 2G. W której działa bardzo dużo urządzeń, w przypadku których możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, że korzystają z sieci komórkowych. Od liczników energii elektrycznej czy wodomierzy, przez bankomaty, po terminale płatnicze. To potężna siatka urządzeń, które w przypadku wyłączenia 2G trzeba by wymienić. Co jak łatwo sobie wyobrazić byłoby ogromną i bardzo drogą operacją. Podobnie dzieje się na całym świecie, gdzie w pierwszej kolejności wyłączana jest sieć 3G. Na wyłączenie 2G decydują się operatorzy w zasadzie głównie w bardzo bogatych krajach.

Wyłączenie sieci 3G poprawi jakość sieci LTE. Zwolnią się częstotliwości, co poszerzy przede wszystkim pojemność sieci 4G. Są sytuacje, w których np. możemy mieć w telefonie słaby zasięg LTE, ale już pełny sieci 3G. Po jej wyłączeniu powinniśmy mieć pełny zasięg sieci LTE, bo pojawi się ona na częstotliwości używanej do tej pory przez 3G. Czysty zysk.

Informacje na temat planowanego wyłączenia sieci 3G Orange będzie publikować na dedykowanej stronie internetowej.