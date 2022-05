Wideorecenzja Xiaomi 12 Pro – czy w parze z ceną idą wysokie możliwości?

Xiaomi 12 Pro wzbudza spore kontrowersje swoją ceną. Z drugiej strony broni się specyfikacją. Ale czy w ślad za nią idą odpowiednio duże możliwości?

Wideorecenzja Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro trochę niespodziewanie stał się flagowcem marki. Kiedy wszyscy czekali na model Ultra, firma pokazała tylko wariant Pro i to w wysokiej cenie 5 199 zł. Drogo, ale hej! W końcu to flagowiec! I to nie byle jaki.

Mamy tu końcu duży ekran o wysokiej rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, 5G, Wi-Fi 6 oraz bardzo mocny zestaw aparatów. Wszystkie trzy – główny, ultraszerokokątny oraz zoom mają rozdzielczość 50 Mpix i każdy z nich nagrywa filmy w 4K i 60 klatkach na sekundę.

No i to ładowanie! Akumulator o pojemności 4600 mAh jest ładowany z maksymalną mocą 120W, co przekłada się na zasilenie go do pełna w ciągu 18 minut.

To tyle teorii, a jak Xiaomi 12 Pro sprawdza się w praktyce? Powyżej macie link do mojej recenzji pisanej, a teraz zostawiam Was z Konradem i naszą wideorecenzją.