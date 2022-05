Tuż przed premierą OPPO Reno8, podsumujmy wszystko, co wiemy o tych smartfonach

Następca zeszłorocznej serii OPPO Reno7 już jutro zadebiutuje w Chinach. Warto więc przyjrzeć się bliżej modelom Reno8, bo dotychczasowe przecieki zdradziły nam na ich temat naprawdę wiele.

Jak zwykle w tego typu sytuacjach, większość informacji pochodzi z nieoficjalnych źródeł, choć są też szczegóły, które zdradziły nam bazy certyfikacyjne pokroju TENAA czy FCC. Wiemy więc, że w skład serii OPPO Reno8 wejdą trzy modele – podstawowy, Pro i Pro+. Rednery, który możecie zobaczyć poniżej, wyjawił z kolei, że te Reno8 i Reno8 Pro dostaną identyczną konstrukcję z aparatem do selfie umieszczonym w lewym górnym rogu. W przypadku Pro+ aparat do selfie znajdzie się w górnej, centralnej cześć wyświetlacza.

Wyspa aparatów przywodzi nieco na myśl tę z Find X5 Pro – w obu przypadkach producent zrezygnował z prostego „odcięcia” od plecków, zastępując to gładkim spadkiem, przez co wyspa wygląda jak część całości, a nie osobny moduł. W modelu podstawowym i Pro będzie nieco mniejsza od tej w Pro+.

Wcześniej pojawiły się rendery, a także doniesienia, że w nowej serii OPPO postawi na design wyspy aparatów znany z modelu OnePlus 10 Pro. Chodzi o prostokątną, zachodzącą na bok urządzenia wyspę z symetrycznie ułożonymi czujnikami. Wydaje się jednak, bazując na powyższych renderach, że OPPO nie pójdzie w tę stronę i zaoferuje unikalny wygląd, podobny do innych swoich urządzeń. Mamy nadzieję, że to prawda.

Specyfikacja serii OPPO Reno8

Producent wykorzysta w nowej serii zarówno układy od MediaTek jak i Qualcomm. Model podstawowy będzie napędzany przez Dimensity 1300, zaś warianty Pro i Pro+ – przez ogłoszonego kilka dni temu Snapdragona 7 Gen 1 i Dimensity 8100. Nie jest pewne, który model dostanie konkretny układ. Warto zaznaczyć, że OPPO Reno8 Pro/Pro+ będzie więc pierwszym smartfonem, który napędzi Snapdragon 7 Gen 1.

Jeśli chodzi o warianty pamięci, to Reno8 i Reno8 Pro pojawią się w dwóch konfiguracjach – 8/128 GB i 8/256 GB. Zaś Reno8 Pro+ będzie dostępny w wersjach: 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB.

Reno8 Pro zaoferuje nam wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania ma być z kolei na poziomie 120 Hz (taki sam wyświetlacz ma znaleźć się w Reno8 Pro+). Mówi się, że OPPO postawiło na panel dostarczany przez firmę BOE. Urządzenie ma ważyć 180 gramów i będzie miało 7,34 mm grubości. Z przodu, prawdopodobnie w okrągłym otworze w lewym górnym rogu, znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie. Tylna konfiguracja obejmie zaś główny czujnik Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa inne, nieznane nam jeszcze obiektywy. Spodziewamy się, że będzie to aparat ultraszerokokątny i być może czujnik makro lub ten do pomiaru głębi.

OPPO Reno8 ma dostać mniejszy, bo 6,43-calowy panel AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz i rozdzielczością FHD+. I tutaj znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu konfiguracja 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Mówi się, że w Pro+ pojawi się zamiast jednego z pomocniczych, 2-megapikselowych czujników, obiektyw 8 Mpix, prawdopodobnie ultraszerokokątny, ale jest to dość niepewna informacja, bo różne źródła podają sprzeczne szczegóły.

Warto też wspomnieć, że na pokładzie modeli Pro i Pro+ znajdzie się układ NPU (Neural Processing Unit) – MariSilicon X. Ten zaawansowany układ AI obsługuje specjalnie stworzony przez OPPO Research Institute algorytm, wspierany przez sztuczną inteligencję (Al noise reduction – AINR), do redukcji szumów. Algorytm jest w stanie precyzyjnie wykrywać i redukować szumy, zachowując jednocześnie najdrobniejsze szczegóły, takie jak doskonale odwzorowane kolory. W przypadku nocnego wideo mowa aż o czterokrotnej poprawie rozdzielczości i zmniejszeniu ziarnistości.

Seria OPPO Reno8 zadebiutuje już 23 maja.