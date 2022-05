Pierwsza pływająca farma oceaniczna już działa. Zapewni 3700 ton ryb rocznie przy zerowym wpływie na środowisko

Guoxin 1 już działa i wbrew pozorom, to wiele znaczy. Ta pierwsza pływająca farma oceaniczna wypłynęła 20 maja 2022 roku ze wschodniego miasta portowego Qingdao w Chinach i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie produkować do 3700 ton ryb rocznie. Wszystko to przy zerowym negatywnym wpływie na środowisko.

Guoxin 1 to pierwsza pływająca farma oceaniczna, która wypornością zawstydza lotniskowce

Pływająca farma oceaniczna w postaci statku o długości 250 metrów i szerokości 45 metrów cechuje się 1300000-tonową wypornością. Innymi słowy, to potężny statek. Tak potężny, że w porównaniu do lotniskowców wydaje się wręcz kolosalny, jako że przykładowo wyporność najnowszych lotniskowców USA typu Ford wynosi 100000 ton, czyli dużo mniej. Wiąże się to z aż 15 zbiornikami o wielkości odpowiadającej dwóm standardowym basenom pływackim, w których będzie realizowana hodowla różnych gatunków ryb.

Głównym celem budowy statku, jest produkcja ryb w środowisku, w którym nie ma zanieczyszczeń, czyli na otwartym oceanie – powiedział wiceprezes tej grupy, Dong Shaoguang.

Dlatego też Guoxin 1 skieruje się na Morze Żółte, Morze Wschodniochińskie i Morze Południowochińskie, aby zapewnić idealne warunki hodowli dla konkretnych ryb w optymalnych dla nich temperaturach. Z oficjalnych wiadomości wynika, że za budowę tego megastatku odpowiada państwowa firma inwestycyjna Qingdao Conson Development Group.

Najpewniej hodowla obejmie turboty, łososie atlantyckie, grupery i korbie, ale wedle oczekiwań do jesieni statek zapewni światu pierwszą partię żółtych ryb z gatunku mikun w Morzu Wschodniochińskim.

Obecnie oczekuje się, że dwa kolejne podobne statki zostaną dostarczone do marca 2024 roku, a budowa czwartej już wersji obecnych okrętów o bardziej zaawansowanej technologii ma się rozpocząć w przyszłym roku. Wszystkie statki mają być wyposażone w podwodne kamery, czujniki i urządzenia do zautomatyzowanego procesu karmienia.