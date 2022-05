Ta folia żelowa zapewnia kilka litrów wody pitnej dziennie. Wysysa ją nawet z suchego powietrza

Trwające na całym świecie badania i dążenia do zapewnienia ludzkości taniego i powszechnego sposobu na uzyskiwanie wody pitnej doczekały się kolejnej cegiełki. Tym razem w postaci żelu. Zespół naukowców z University of Texas w Austin opracował własnymi siłami folię żelową, która nie dość, że jest tania, to jeszcze generuje wiele litrów wody każdego dnia, pochłaniając ją nawet bezpośrednio z powietrza o niskiej wilgotności.

Nowa folia żelowa zapewnia nawet kilka litrów wody dziennie, pochłaniając wilgotność

Otaczające nas powietrze dosłownie wypełnia niezmierzona ilość wody, która w postaci niewidocznej, ale odczuwalnej wilgotności, tylko czeka na to, aby zebrać ją folią czy specjalnym żelem. Obecnie zespoły z całego świata opracowują własne sposoby na skorzystanie z tego mechanizmu i ten z University of Texas wyróżnia się na tle pozostałych za sprawą specjalnej folii, której cechy sugerują możliwość wprowadzenia do użytku na masową skalę.

Opracowana „folia żelowa” jest ponoć nie tylko tania, ale też skuteczna w swoim działaniu. Trudno się temu dziwić, bo składa się z dwóch głównych składników, które nie są drogie, a na dodatek są stosunkowo powszechne. Pierwszą z nich jest celuloza, która pochodzi ze ścian komórkowych roślin, a drugą guma konjac, będąca powszechnie stosowanym dodatkiem do żywności.

Po połączeniu tych dwóch składników uzyskuje się żelową powłokę, która może wchłaniać wodę z powietrza, a następnie ją „oddawać”, nie wymagając przy tym dużego nakładu energii. Wszystko sprowadza się do tego, że porowata struktura gumy przyciąga wodę z otaczającego ją powietrza, która skrapla się, a celuloza reaguje na delikatne ciepło, co pozwala na zmianę jej właściwości hydrofobowych i w praktyce uwolnić przechwyconą wodę.

Proces produkcji jest banalny i łatwo skalowalny, a w testach folia żelowa przy wilgotności względnej wynoszącej 30% mogła wyprodukować 13 litrów wody dziennie z kilograma żelu (koszt jego wyprodukowania wynosi 2$). Co ciekawe, nawet po spadku wilgotności do 15% (to poziom niski nawet dla pustynnego powietrza) mogła wyprodukować ponad 6 litrów wody dziennie z kilograma. To jednak dopiero początek, bo zespół twierdzi, że wydajność nowej folii żelowej można jeszcze bardziej zwiększyć, tworząc kompleksowe systemy.