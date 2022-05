Pierwszy wewnętrzny dysk SSD ASUSa na horyzoncie. Co już wiadomo o Strix SQ7?

Na ten moment jedyny rodzaj dysku w ofercie firmy ASUS sprowadza się do szeregu zewnętrznych dysków SSD i HDD ograniczanych często przez sam interfejs. Jednak najwyraźniej pierwszy wewnętrzny dysk SSD ASUSa to kwestia czasu, bo na horyzoncie pojawił się właśnie tak zwany Strix SQ7.

Strix SQ7 – oto pierwszy wewnętrzny dysk SSD ASUSa

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego producenci pokroju ASUSa mają w swojej ofercie praktycznie wszystko, co jest związane z komputerami, to odpowiedzią jest po prostu niski próg wejścia w każdy kolejny segment. Przykładowo, producent kart graficznych osiąga perfekcję w zakresie laminatów, systemów chłodzenia i projektowania, a z takim zapleczem opracowanie np. swojego dysku jest banalne w porównaniu do firmy, która stawiałaby pierwsze kroki na rynku.

Czytaj też: AirTag z irytującym błędem. Wysyła fałszywe powiadomienia o śledzeniu

Pierwszy wewnętrzny dysk SSD ASUSa zaliczy zresztą jeszcze lepszy start pod kątem opłacalności, bo producent ma już nawet rozbudowane doświadczenie w zakresie samych dysków. W rzeczywistości, do pewnego stopnia dziwi nas to, że dopiero teraz firma zdecydowała się na krok na ten rynek, ale mamy nadzieję, że było to podyktowane podbiciem segmentu najwyższej wydajności, który stoi już otworem w przypadku interfejsu PCIe 4.0.

Czytaj też: Chiński rząd porzuci Windowsa i zagraniczne komputery

Firma nie podała na razie żadnych szczegółów, ale zapewniła światu swojego rodzaju zwiastun w postaci zdjęcia opublikowanego na swojej tajwańskiej stronie na Facebooku. To niestety nie zdradza zbyt wielu szczegółów, potwierdzając tylko, że ASUS wykorzysta do tego markę ROG Strix oraz nazwie swój pierwszy wewnętrzny dysk mianem SQ7.

Czytaj też: Nowe modele Levono Yoga wkraczają na rynek. Oferta naprawdę się rozrasta

Będzie to przykład dysku na złącze M.2, który wykorzysta interfejs PCIe 4.0 najpewniej w konfiguracji czterech linii i trafi do sprzedaży w pojemności przynajmniej 1 TB. Więcej szczegółów najpewniej poznamy podczas targów COMPUTEX 2022, które odbędą się 24 maja.