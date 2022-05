Oto polski autobus wodorowy. Wyjątkowy NesoBus jest całkowicie bezemisyjny

Właśnie swoją premierę miał NesoBus. To polski autobus wodorowy, który jest całkowicie bezemisyjny, dzięki wykorzystywaniu wyłącznie ekologicznego wodoru. Podczas jazdy generuje tylko parę wodną i daleko mu do podobnych projektów tego typu, bo NesoBus to nie żadna przeróbka istniejącego już autobusu. Zaprojektowano go bowiem od podstaw, aby możliwie najlepiej wykorzystać możliwości wodorowego układu napędowego.

Oto NesoBus – pierwszy polski autobus wodorowy

Zacznijmy od tego, że NesoBus został zaprojektowany w formie pojazdu modułowego i będzie produkowany na masową skalę od 2023 roku w powstającej obecnie fabryce w Świdniku (z planem produkcji ponad 100 autobusów rocznie). Ogłoszenie to nastąpiło ledwie miesiąc po otrzymaniu europejskiej homologacji po 65 dniach intensywnego testowania i badań.

Dzięki swojej modułowości, NesoBus będzie dostosowywany do konkretnych miast i zastosowań, a wymiana jego układu napędowego na nowszy będzie w ogólnym rozrachunku banalna. Wykorzystuje ogniwa paliwowe firmy Ballard, zbiorniki wodorowe firmy Hexagon, a jego wygląd zewnętrzny i wewnętrzny zaprojektowała włoska firma Torino Design.

NesoBus ma w swojej nazwie akronim „nie emituje spalin i oczyszcza”, co ma sens, jako że wodorowy układ napędowy wykorzystuje tlen z powietrza, który łączy z wodorem do wytwarzania energii elektrycznej. Tę energię wykorzystują z kolei silniki elektryczne, pozwalając przejechać na jednym tankowaniu (to trwa 15 minut) nawet 450 kilometrów. Według ogłoszenia, ten układ napędowy jest sam w sobie energooszczędny, bo zużywa około 8 kg wodoru na 100 km (wedle testu SORT-2 tylko 5,5 kg/100 km).

W najbardziej imponującej konfiguracji, która jest zapewne tą sztandarową lub najpowszechniejszą, NesoBus jest w stanie zabrać na pokład jednocześnie 93 pasażerów, z czego dla 37 projekt przewiduje miejsca siedzące. Mierzy przy tym 12 metrów długości.