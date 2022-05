Opracowano power-suit dla pojazdów elektrycznych. Pomogła NASA, a Marvel zainspirował

Mocny jak stal, lekki jak aluminium i pełniący podobną funkcję, jak skrzydła samolotu. Opracowany właśnie power-suit dla pojazdów elektrycznych (uważajcie go za „karoserię nowej generacji”) polega na wykorzystaniu powłoki zewnętrznej do magazynowania energii w celu uzupełnienia tej w akumulatorach. Odpowiada za nie zespół naukowców z University of Central Florida, który we współpracy z NASA przekuł na rzeczywistość pomysł inspirowany kombinezonem Czarnej Pantery z uniwersum Marvela.

Power-suit dla pojazdów elektrycznych to pomysł na stworzenie z karoserii wydajnego akumulatora

Ten power-suit jest poniekąd akumulatorem, który po udanych eksperymentach i projektach może odmienić to, jak tworzy się zarówno pojazdy, jak i statki kosmiczne wszelkiego rodzaju. W praktyce wszystko rozbija się o kompozytowy materiał nanotechnologiczno-superkondensatorowy, który zawiera grafen ułożony na włóknach węglowych w strukturę przypominającą wachlarz.

Nasz pomysł polega na wykorzystaniu powłok ciała do magazynowania energii w celu uzupełnienia energii zgromadzonej w akumulatorach – mówi współautor badania Jayan Thomas.

Dzięki tej unikalnej konstrukcji na poziomie nanoskali, proponowany power-suit działa jako hybrydowe urządzenie magazynujące energię, bo pełni funkcję zarówno akumulatora, jak i superkondensatora. Wszystko dzięki połączeniu dodatnio i ujemnie naładowanych warstw włókien węglowych, co sprawia, że ułożone i zamocowane w naprzemienny sposób kompozyty są wytrzymałe i magazynują energię.

Z kolei arkusze grafenu, które są dołączone do warstw włókien węglowych, pozwalają na zwiększenie zdolności magazynowania ładunku. W tym wszystkim tlenki metali osadzone na dołączonych elektrodach zwiększają napięcie i zapewniają większą gęstość energii. Zastosowanie tego materiału w karoserii samochodu może finalnie zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego o 25-30% i zmniejszyć jego masę całkowitą.

Tego typu „power-suit”, będący do pewnego stopnia nowym materiałem do produkcji karoserii, zapewnia również wyższą odporność na uderzenia i wysokie temperatury. Jego wytrzymałość na cykle ładowania i rozładowywania jest 10-krotnie wyższa od wytrzymałości akumulatora. W praktyce pochłaniałby energię zarówno podczas tradycyjnego ładowania, jak i poprzez hamowanie rekuperacyjne, co pozwoliło naukowcom odwołać się do kombinezonu Czarnej Pantery.