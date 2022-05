Robotyczna dłoń kontrolowana myślami. A to wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Skutki utraty kończyn są nieco mniej bolesne dzięki zaawansowanej protetyce, która umożliwia odwzorowanie niemal pełnej funkcjonalności nóg i rąk. Naukowcy z Uniwersytetu Minnesoty postanowili pójść w tym zakresie o krok dalej.

Dzięki dokonanym przez nich postępom, szczegółowo opisanym w Journal of Neural Engineering, pacjenci będą w stanie sterować zrobotyzowanymi kończynami za pomocą myśli. Członkowie zespołu wykorzystali w tym celu sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Dzięki nim udało się stworzyć przenośną neuroprotetyczną rękę wyposażoną w implant nerwowy połączony z nerwem obwodowym w ramieniu użytkownika.

W przypadku innych komercyjnych protez, kiedy pacjenci po amputacji chcą poruszyć palcem, nie myślą o tym, że chcą nim poruszyć. Próbują aktywować mięśnie ramienia, ponieważ to właśnie odczytuje system. Z tego powodu takie urządzenia wymagają wiele nauki i praktyki. W przypadku naszej technologii, jako że bezpośrednio interpretujemy sygnał nerwowy, system zna intencje pacjenta. Jeśli chce poruszyć palcem, musi tylko pomyśleć o tym, że chce go poruszyć. wyjaśnia jeden z autorów badania, Jules Anh Tuan Nguyen

Robotyczna dłoń widoczna na wideo wykorzystuje odmienne rozwiązania od dotychczas używanych

Jeśli chodzi o kluczowe różnice w konstrukcji względem powszechnie stosowanych protez, to warto w tym kontekście wymienić jej zdolność do rozumienia sygnałów nerwowych. Dzięki zintegrowaniu sztucznej inteligencji z opisywanym urządzeniem, naukowcy sprawili, iż implant może funkcjonować w formie dekodera zdolnego do rozumienia elektrycznych sygnałów nerwowych.

W obecnej formie ramię wymaga przewodowego połączenia między skórą a zewnętrznym interfejsem sztucznej inteligencji. Członkowie zespołu odpowiedzialnego za tę innowację mają nadzieję, że w przyszłości implant będzie można zdalnie podłączyć do dowolnego komputera. Dzięki temu beneficjenci takiego rozwiązania byliby w stanie nie tylko wykorzystywać protezy podobnie jak biologiczne kończyny, ale również sterować inteligentnymi urządzeniami takimi jak smartfony za pomocą mózgu.