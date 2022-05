Ross 508 b to nowo odkryta superziemia, ale raczej nie ma co szukać na niej życia

Do obszernego już katalogu wykrytych egzoplanet dołącza kolejna. Ross 508 b prawdopodobnie nie nadaje się do zamieszkania, ale może pomóc odpowiedzieć na kilka ważnych pytań dotyczących planet pozasłonecznych.

Ross 508 to czerwony karzeł, który jest oddalony od nas o zaledwie 36,5 lat świetlnych. Astrofizycy potwierdzili istnienie świata o masie zaledwie 4 razy większej od masy Ziemi (tzw. superziemii), który prawdopodobnie jest skalisty, a nie gazowy. Planeta nie znajduje się w ekosferze, czyli regionie wokół gwiazdy, w który mogłaby powstać woda w stanie ciekłym.

Nie mamy pewności, czy planeta w ogóle musi znajdować się w ekosferze, by powstało na niej życie, bo wnioskujemy to tylko na podstawie obserwacji Ziemi. Niewykluczone, że we Wszechświecie istnieje życie inne od tego, które znamy, a więc i uniezależnione od wody. Planetę Ross 508 b odkryto za pomocą Teleskopu Subaru na Hawajach.

Istnienie egzoplanety podejrzewano już w 2019 r., kiedy to międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem uczonych z National Astronomical Observatory of Japan przeszukiwał sąsiedztwa ciemnych czerwonych karłów. Wykorzystując identyfikację przesunięć Dopplera w podczerwieni i bliskiej podczerwieni, naukowcy wykryli tajemniczy sygnał, który mógł być dowodem na istnienie planety. Tą planetą okazała się Ross 508 b.

Warto podkreślić, że układ Ross 508 może zawierać więcej planet, a Ross 508 b jest dopiero pierwszą z wykrytych. Planeta okrąża gwiazdę macierzystą co 10,75 ziemskiego dnia. To znacznie bliżej niż orbita naszej planety, ale trzeba pamiętać, że Ross 508 jest znacznie mniejszą i słabszą gwiazdą od Słońca. W tej odległości promieniowanie gwiazdowe, które dociera na Ross 508 b, jest tylko 1,4 razy większe od promieniowania słonecznego, które trafia na Ziemię. Dzięki temu egzoplaneta znajduje się bardzo blisko zewnętrznej krawędzi ekosfery (ale w niej nie jest).

Odkrycie Ross 508 b jest bardzo obiecujące. Teleskop kosmiczny TESS, który w ubiegłych miesiącach był skierowany na sektor nieba tej gwiazdy, prawdopodobnie wykrył dane potwierdzające istnienie planety. Co więcej, Ross 508 to gwiazda o masie równej 18% masy Słońca – jest jedną z najmniejszych i najsłabszych gwiazd z orbitującym światem, odkrytą przy użyciu prędkości radialnych. Przyszłe badania prędkości radialnych w podczerwieni mają potencjał odkrycia kolejnych egzoplanet.