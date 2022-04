Kolejna egzoplaneta zidentyfikowana na orbicie pobliskiej gwiazdy. Oto, co wiemy o HD 83443

Około 133 lat świetlnych od Ziemi znajduje się gwiazda o ponad dwukrotnie wyższej metaliczności od Słońca. Niedawno na jej orbicie zaobserwowano egzoplanetę, która jest masywniejsza od Jowisza.

Sama gwiazda ma około 2,64 miliarda lat, jest więc niemal dwukrotnie młodsza od Słońca. Wcześniej astronomowie zidentyfikowali HD 83443b, czyli egzoplanetę będącą jednym z gorących Jowiszy. Obiekt ten ma masę wynoszącą około 0,41 masy Jowisza i okrąża swojego gospodarza co trzy dni.

Czytaj też: Skały zamieniają się tam w parę. Ekstremalna egzoplaneta w obiektywie teleskopu Hubble’a

Nowa publikacja w tej sprawie, dostępna w formie pre-printu w serwisie arXiv, jest poświęcona HD 83443 c. Owa planeta pozasłoneczna ma masę odpowiadającą 1,5-krotności masy Jowisza. Wykonanie pełnej orbity wokół jej gwiazdy zajmuje tej egzoplanecie 22,6 roku. Odległość między tymi obiektami wynosi około 8 jednostek astronomicznych.

Egzoplaneta HD 83443 c znajduje się w odległości około 8AU od swojej gwiazdy

Obserwacjami układu HD 83443 zarządzała Adriana Errico z University of Southern Queensland. To właśnie jej zespół odkrył nową planetę krążącą wokół tamtejszej gwiazdy. Identyfikacja była możliwa dzięki analizie prędkości radialnych. Dane zebrano z wykorzystaniem czterech instrumentów: spektrografu UCLES, spektrometru HIRES, teleskopu HARPS oraz teleskopu MINERVA-Australis.

Czytaj też: Egzoplaneta K2-2016-BLG-0005Lb to klon Jowisza. Jest wyjątkowa także z innego powodu

HD 83443 c krąży wokół swojej gwiazdy po wyjątkowo silnie ekscentrycznej orbicie o wartości 0,76. Tak wysoki mimośród może oznaczać, że w pewnych okolicznościach HD 83443 b została wyrzucona na bliską orbitę, podczas gdy HD 83443 c trafiła na znacznie odleglejszą i bardziej ekscentryczną. Przypuszczalnie w układzie istniała też trzecia, mniej masywna egzoplaneta, która została całkowicie wyrzucona z układu. HD 83443 c okazuje się rekordowa, ponieważ jest najodleglejszym towarzyszem gorącego Jowisza cechującym się tak wysoką ekscentrycznością orbitalną.