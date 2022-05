Serial "Night Sky" od Amazon Prime Video zaliczył... kosmiczną premierę. Dosłownie

Mówi się, że trzeba mierzyć wysoko, jeśli chce się odnieść sukces. Dotyczy to także wielkich firm, choć niektórzy chyba traktują to bardzo dosłownie. Wygląda bowiem na to, że Amazonowi, w przypadku serialu „Night Sky” nie wystarczyła ziemska publiczność, bo postanowił… wyemitować swoją produkcję w kosmos.

„Night Sky” od Amazon Prime Video stał się oficjalnie pierwszym na świecie serialem, który miał międzygalaktyczną premierę

Brzmi to jak żart, a jednak to prawda. Amazonowi nie wystarczyło, że potencjalnie jego serial może obejrzeć każdy mieszkaniec Ziemi. Prawie 8-miliardowa publiczność to zdecydowanie za mało i serial „Night Sky” powinni też zobaczyć… kosmici. Oczywiście, o ile takowi istnieją i interesowałaby ich produkcja z Ziemi. To właściwie nie ważne, jeśli są – będą mogli obejrzeć pierwszy odcinek tego serialu science-fiction.

Prime Video, Amazon Web Services (AWS) i dostawcy usług satelitarnych SES i Intelsat nawiązali współpracę, której celem było wysłanie produkcji w kosmos. W teorii więc każda forma życia w kosmosie, która jest otwarta na odbiór sygnałów satelitarnych z 384 000 kilometrów (odległość z Ziemi do Księżyca) i dalej może obejrzeć pierwszy odcinek „Night Sky”.

Jak twierdzi Amazon Prime Video, nie jest to pierwszy raz, kiedy jakaś produkcja została wyemitowana w kosmos, jednak po raz pierwszy serial został wyemitowany celowo na taką odległość. Odcinek został przetransmitowany przy użyciu częstotliwości pasma Ku i C, które są często wykorzystywane w telewizji satelitarnej, dystrybucji mediów i komunikacji. Jeśli więc jakiś kosmita ma odpowiedni sprzęt, mógł obejrzeć ten odcinek. Swoją drogą, ciekawe, czy Amazon zamierza wyemitować też pozostałe odcinki w ten sposób. W końcu jeśli komuś poza Ziemią seria się spodobała, szkoda byłoby, gdyby nigdy nie dowiedział się, co wydarzyło się dalej.

Emerytowane małżeństwo Irene i Franklina Yorków skrywa pewną tajemnicę: zakopaną na podwórku komnatę, która w cudowny sposób prowadzi do dziwnej, opuszczonej planety. Kiedy przyjeżdża enigmatyczny młody człowiek, spokojne życie Yorków zostaje zakłócone, a komnata, którą tak dobrze znali, okazuje się czymś więcej, niż sobie wyobrażali – oficjalny opis fabuły serialu.

Wszystkie osiem odcinków „Night Sky” można już obejrzeć na Amazon Prime Video.