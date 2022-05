Sprawność dłoni po udarze. Emovo Grasp ma pomóc w jej przywróceniu

Przejście udaru lub urazu mózgu sprawia, że poszkodowany zwykle musi ponownie „nauczyć się panować” nad własnym ciałem. W ramach rehabilitacji wykorzystuje się całą masę różnych sprzętów, aby przykładowo przywrócić sprawność dłoni po udarze i to właśnie ma ułatwić Emovo Grasp.

NAGŁÓWEK

Za Emovo Grasp odpowiada szwajcarski startup Emovo Care z powiązaniami z instytutem badawczym EPFL. Jest to świetnym przykładem przekucia wynalazku naukowców/inżynierów na rzeczywisty sprzęt, który trafi w ręce ludzi. Umówmy się bowiem, że zbyt mało hucznych odkryć i dzieł an uniwersytetach nie doczekuje się wejścia na rynek w jakiejkolwiek formie.

Czytaj też: Naukowcy zaobserwowali niezwykły stan kwantowy. To pierwszy taki przypadek w historii

Sprzęt rehabilitacyjny Emovo Grasp to swojego rodzaju egzoszkielet dla ręki, którego można wykorzystywać w domach bez nadzoru specjalistów. W obecnej formie zawiera dwa „przewody” manipulowane silnikiem, pełniące funkcje sztucznych ścięgien, biegnących wzdłuż grzbietu chorej ręki. Łączy się je z palcem wskazującym i środkowym za pomocą silikonowych pierścieni.

Czytaj też: Laser rentgenowski został schłodzony tak bardzo, że niełatwo znaleźć dla niego konkurencję. Jak go wykorzystać?

Kiedy użytkownik chce poćwiczyć chwytanie jakiegoś przedmiotu, naciska jeden przycisk na pilocie zdalnego sterowania, uruchamiając silnik, który zaczyna „zwijać” przewody. To powoduje, że palce użytkownika zaciskają się na przedmiocie, a jego dłoń może się wokół przedmiotu. Ponieważ wnętrze dłoni i opuszki palców pozostają wolne od przeszkód, użytkownik może wyczuć przedmiot oraz siłę nacisku, jaką na niego wywiera.

Czytaj też: Już wiemy, skąd wziął się kluczowy składnik życia. Odpowiedzi dostarczył superkomputer

Taki prosty sposób pozwala znacznie przyspieszyć proces rehabilitacji, co potwierdzają trwające badania kliniczne. W nich bierze udział około 30 pacjentów po urazie mózgu we Francji, Włoszech i Austrii, z czego jeden z pacjentów już po pierwszym dniu korzystania z Emovo Grasp był w stanie poruszyć palcem wskazującym o dwa milimetry, choć mierzył się z problemem od 7 lat. Obecnie planowane są kolejne badania kliniczne, a oczekuje się, że ten sprzęt będzie dostępny do kupienia już w przyszłym roku.