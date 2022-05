System broni laserowej od Rheinmetall AG. Firma udowodniła potencjał technologii

Niemiecka firma Rheinmetall AG realizuje dla Bundeswehry system broni laserowej, który właśnie został przetestowany, a jego skuteczność potwierdzona. System podjął stosowny sprawdzian 19 maja na poligonie Rheinmetall w Unterlüß, w ramach kampanii testowej o nazwie Counter-Unmanned Aircraft System (C-UAS).

Niemiecka spółka Rheinmetall AG rozwija swój system broni laserowej

Rozwój broni laserowej trwa na całym świecie i nic dziwnego, bo to idealny sposób na przeciwdziałanie wrogim pociskom, dronom czy mniejszym kutrom i pojazdom, a nawet okrętom (wymaga to tylko odpowiednio wysokiej mocy). Obecnie można powiedzieć, że rozwój broni laserowej wszedł na kolejny poziom i coraz to nowsze testy zdają się to potwierdzać.

Dzieło niemieckiej grupy Rheinmetall AG, które buduje w całości sprzęt tego producenta, jest tego świetnym przykładem. Podczas sprawdzianu system był w stanie zneutralizować szereg dronów różnego typu z odległości do 1 km, co ponoć „zadowala ze względu na wyniki”. Wszystko to z wykorzystaniem demonstratora technologii broni laserowej, który służy także jako podstawa przyszłych prac badawczo-rozwojowych.

Co ciekawe, cały sprzęt został zaprojektowany w oparciu o moduły, co w połączeniu z otwartą architekturą pozwala badać wszystkie poszczególne elementy w różnych kombinacjach. Z kolei samym celem bieżących badań jest stworzenie odpowiedniej konfiguracji dla mobilnego demonstratora technologii o mocy wyjściowej powyżej 10 kW, który finalnie trafi na pokład transportera opancerzonego GTK Boxer do końca 2022 roku.

W obecnej formie stanowisko testowe lasera składa się z tradycyjnego prawie 6,1-metrowego kontenera. Firma podzieliła go na trzy przedziały, gromadzące w sobie sam system broni laserowej z pięcioma modułami 2-kilowatowego lasera światłowodowego, przedział operatorski i infrastrukturę wsparcia. Wspomniane moduły są połączone poprzez sprzężenie spektralne, osiągając całkowitą moc wyjściową 10 kW i doskonałą jakość wiązki. Co ciekawe, w celu dokładnego śledzenia, odbita od celu wiązka oświetlająca jest analizowana w głowicy śledzącej i przekształcana w odpowiednie sygnały sterowania do podążania za nim.