Sztuczne neurony zasilane bateriami z radioaktywnych odpadów. Można? Można i naukowcy to udowodnili

Podczas gdy brytyjska firma Arkenlight zajmuje się produkcją wyjątkowych diamentowych baterii z odpadów jądrowych (baterii trytowych), francuska firma Axorus zajmuje się rozwojem swoich sztucznych neuronów. Efektem współpracy obu firm może być tylko jedno – innowacyjne sztuczne neurony zasilane równie innowacyjnymi bateriami. To właśnie wspomniany duet właśnie zaprezentował, chwaląc się prototypowym implantem klasy medycznej, który może funkcjonować przez dziesiątki lat.

Sztuczne neurony zasilane bateriami trytowymi. Obecnie to tylko Proof-of-Concept, ale to zapewne kwestia czasu

Za sukces firmy Arkenlight odpowiadają naukowcy z University of Bristol. To oni opracowali sposób pozyskiwania radioaktywnych odpadów z elektrowni jądrowych, a dokładniej mówiąc z prętów paliwowych, które zostały wystawione na działanie promieniowania i zostały przekształcone w diamenty. Kluczem jest ich działanie, bo w praktyce te elementy mogą zbierać wysokoenergetyczne elektrony lub cząstki beta i zamieniać je w użyteczną energię elektryczną. Ten proces może trwać dekady, a potencjalnie nawet tysiące lat, a mimo swoich korzeni są (wedle naukowców) bardzo bezpieczne do stosowania nawet wewnątrz ludzkiego ciała.

Jednak żeby jakakolwiek bateria miała sens, musi coś zasilać i dlatego w ramach współpracy Arkenlight z Axorus powstał sztuczny neuron. Nie byle jaki, a bardzo zaawansowany, bo jak uważa firma „to układ CMOS do 1000 razy bardziej energooszczędny i do 10 razy mniejszy niż neuron biologiczny”. Bardzo wysoka czułość tego neuronu sprawia, że idealnie nadaje się do implantów medycznych i w przyszłości potencjalnie może trafić do układów nerwowych pacjentów i tam pełnić różne funkcje, oparte na ich zdolności do komunikowania się z neuronami biologicznymi.

Obecny prototyp mierzy sporo, ale docelowy rozmiar baterii trytowej firmy Arkenlight to kwadrat 4×4 mm o grubości mniejszej niż 50 mikronów. Choć ostateczna wydajność i realny przewidywany czas życia tych baterii trytowych nie zostały jeszcze określone, firma spodziewa się, że baterie te będą generować mikrowaty energii przez dziesięciolecia i ma nadzieję, że uda jej się wprowadzić coś na rynek do 2024 roku.