Znamy ceny nowych telewizorów TCL w Polsce. Od 43 do nawet 98 cali w zaskakującej cenie

TCL chwali się coraz większym udziałem w Polskim rynku. A przy okazji wprowadza nad Wisłę nowe telewizory. Znajdziemy tu… wszystko. Najnowsze technologie i szeroki wybór przekątnych. Od 43 do nawet 98 cali w zaskakująco niskiej, jak na tą przekątnę, cenie.

Polska to dla TCL drugi rynek w Europie

Polacy polubili telewizory TCL i mocno widać to po danych sprzedaży. Udział produktów firmy na polskim rynku wynosił w 2020 roku 2,4%. W 2021 roku wynik ten urósł już do 8,5%, a w I kwartale 2022 roku było to już 10,1%. Sporo, bo 25% telewizorów TCL, które trafiają do polskich sklepów to modele z ekranami QLED. Najnowsze mini-LEDy to z kolei 2,1%.

TCL dobrze sprzedaje się nie tylko w Polsce. W całej Europie przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o wysokie 52,2%. Sprzedaż modeli we wspomnianych technologiach QLED oraz mini-LED wzrosła o odpowiednio 53,8% oraz 50,5%.

Nowa seria telewizorów TCL P63

Seria P63 to nowość, w skład której wejdą modele z ekranami o przekątnej 43, 50, 55, 65 oraz 75 cali. Modele TCL P635 to oferują ekrany 4K, wsparcie dla HDR, obsługą technologii Game Master, ALLM, HDR10 i Dolby Audio. Wszystkim zarządza system Google TV. W wyższej serii TCL P638 znajdziemy dodatkowo porty HDMI 2.1, 60Hz matryce oraz Dolby Atmos.

Ceny prezentują się następująco:

Seria 63 43” 50” 55” 65” 75” P635 1699 zł 1899 zł 2199 zł 3399 zł 5299 zł P638 1699 zł 1899 zł 2199 zł 3499 zł –

Seria P73 zastępuje serię P72

Popularna w 2021 roku seria P72 zostaje zastąpiona serią P73. Znajdziemy tu wszystko co w serii P63, wzbogacone o obsługę Wide Color Gamut dla większej szczegółowości obrazu 4K HDR oraz wbudowany mikrofon do obsługi Asystenta Google.

Ceny oraz przekątnej ekranu to:

Seria 43” 50” 55” 65” 75” P73 1799 zł 2099 zł 2399 zł 3699 zł 5999 zł

Seria C63 poleca się do streamingu

Seria C63, to nieco nietypowo, następca zeszłorocznej serii C72. Mamy tu bezramkowe wzornictwo, ekrany QLED, 60Hz Motion Clarity i obsługę 4K HDR Pro oraz HDR10+. A dźwięk odpowiadają głośniki Onkyo z obsługą Dolby Atmos. Wsparcie Game Master ma sprostać wymaganiom graczy. Telewizory są wyposażone w dodatkową, regulowaną podstawkę pozwalającą np. na postawienie soundbaru pod telewizorem.

Ceny i dostępne przekątne:

Seria 43” 50” 55” 65” 75” C63 2299 zł 2499 zł 2699 zł 3999 zł 6299 zł

TCL C63

Seria C73 – QLED dla graczy. I nie tylko

W miejsce serii C72+ pojawia się seria C73. Znajdziemy w niej ekrany QLED, obsługę 4K HDR Pro, Dolby ATmos, głośniki Onkyo, Dolby Vision i HDR10+. W modelach o przekątnej 55 i więcej cali znajdziemy Dolby Vision IQ, dopasowujące obraz do różnych warunków oświetleniowych. W wybranych modelach pojawi się obsługa Airplay2 oraz Homekit.

Modele z ekranami o przekątnej 43 i 50 cali mają 60Hz matryce. W wariantach 55, 65 i 75-calowych już 144Hz, a przy 85 i 98 calach mamy 120 Hz. Telewizory będą też różnić się od siebie wariantami podstawek – umieszczoną centralnie lub po bokach.

TCL C73 w wersji 98-calowej

Warto zwrócić na model 98-calowy, który przy tej przekątnej zaskakuje ceną. Jeszcze niedawno za takie przekątnej trzeba było zapłacić nawet cztery razy więcej.

Seria 43” 50” 55” 65” 75” 85” 98” C73 2399 zł 2699 zł 3499 zł 4999 zł 7199 zł 10999 zł 24999 zł

TCL C73

Seria C83 oraz C93 z autorską technologią mini-LED

Seria C83 zastępuje serię C82 i oferuje ultra-jasne ekrany mini-LED. Mówimy szczytowej jasności na poziomie nawet 1500 nitów. W serii C83 znajdziemy 144Hz matryce Motion Clarity Pro i co ciekawe, to pierwszy na świecie telewizor QLED z mini-LED. Nie zabrakło miejsca dla Dolby Vision i HDR10+.

Jeszcze dalej idzie seria C93, gdzie przy tym samym połączeniu QLED-a i mini-LED dostajemy szczytową jasność na poziomie nawet 2000 nitów(!).

TCL C93

Obie serie łączy system głośników Onkyo w układzie 2:1:2, Dolby Atmos, Game Master PRo, ALLM, Panel Gracza oraz obsługa Freesync Premium.

Seria 55” 65” 75” C83 5999 zł 7399 zł 10999 zł C93 8999 zł 12499 zł

TCL to nie tylko telewizory. Firma chce wprowadzać na polski rynek również inne produkty ze swojego ekosystemu. Tablety, routery, smartfony, słuchawki, jak również szereg sprzętów AGD.