Elektryczne rowery City Vanture od Vanpowers Bike sięgają po ramy bez spawów

Rowerowe ramy bez spawów to rzadkość. Tyczy się to tych stalowych, aluminiowych czy z włókna węglowego i co tu dużo mówić, warto się ich pozbyć. Nie tylko dlatego, że są słabym punktem konstrukcyjnym, ale też dlatego, że zwyczajnie są… brzydkie. Dlatego firma Vanpowers Bike postanowiła to zmienić i w tym celu opracowała nowe elektryczne rowery miejskie City Vanture.

Elektryczne rowery City Vanture

Rama City Vanture jest zdecydowanie najważniejszym elementem tego elektrycznego roweru. Poszczególne elementy są bowiem połączone na zasadzie „wcisku” jednego mechanizmu w drugi, którego dodatkowo wzmacnia się śrubkami. Oznacza to, że cały główny trójkąt (rura górna, dolna i podsiodłowa) i ten tylny (wsporniki dla koła) aluminiowej ramy roweru są ze sobą łączone poprzez tego typu połączenie.

Ponoć to jest na tyle wytrzymałe, że nie musimy się martwić o trwałość roweru, a na dodatek będziemy mogli docenić możliwość jego znacznego złożenia, choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że tego typu rozwiązanie z pewnością odbiło się na okazalszej wadze. Ta wynosi jednak stosunkowo niewiele, bo 15,5 kg. Producent podkreśla też fakt uzyskania w takim procesie znacznie prostszej ramy, choć tylko o ułamki milimetra.

Jak na rower elektryczny przystało, City Vanture musi również czymś się wyróżniać i tym czymś jest tylny silnik o maksymalnej mocy 350 watów, który zwiększa moc pedałowania rowerzysty do prędkości maksymalnej 40 km/h w wersji amerykańskiej lub 25 km/h w przypadku wersji dla Unii Europejskiej, która ogranicza też silnik do 250-watowej mocy nominalnej.

Magazynem energii jest w tym przypadku akumulator litowo-jonowy 36 V/7 Ah umieszczoną w rurze dolnej, który powinien zapewnić zasięg około 80 km po dwugodzinnym ładowaniu. Ponadto wyposażenie obejmuje wyświetlacz LCD zintegrowany ze wspornikiem kierownicy, hydrauliczne hamulce tarczowe Magura, napęd paskowy Gates Carbon oraz obręcze DT Swiss z oponami Maxxis 700x28c.

Obecnie City Vanture jest do kupienia za 1399$ w ramach kampanii na : Indiegogo, po której zakończeniu cena wzrośnie do 2399$.