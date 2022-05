Wyizolowali wirusa powiązanego z Ebolą. Wiadomości nie są zbyt optymistyczne

Naukowcom udało się wyizolować wirusa LLOV będącego bliskim krewnym wirusa Ebola. Badania w tej sprawie powinny przygotować ludzkość na niebezpieczeństwa związane z ewentualnymi pandemiami przyszłości.

LLOV należy do rodziny filowirusów, do której zalicza się również wirusy Ebola i Marburg. Oba występowały naturalnie wyłącznie w Afryce, ale LLOV został także odkryty na terenie Europy. Udało się go zidentyfikować w oparciu o badania RNA, które w 2002 roku dały pozytywne rezultaty wśród nietoperzy z gatunku Miniopterus schreibersii. Występowały one na terenie Hiszpanii, ale dalsze badania doprowadziły do podobnych odkryć wśród przedstawicieli tego samego gatunku zamieszkujących Węgry.

Jako że opisywany patogen jest zdolny do przenoszenia się między innymi zwierzętami a człowiekiem, to stanowi przedmiot zainteresowania epidemiologów. Niszczenie naturalnych siedlisk zamieszkiwanych przez inne gatunki sprawia, że sytuacja stała się nawet poważniejsza, ponieważ wzrosła częstotliwość kontaktów między gatunkami, które zazwyczaj nie miały ze sobą styczności, bądź była ona bardzo ograniczona.

Jak twierdzą przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, choroby odzwierzęce stanowią duży odsetek wszystkich nowo rozpoznanych chorób zakaźnych oraz wielu już istniejących. Z tego względu naukowcy związani z Medway School of Pharmacy oraz węgierskim Uniwersytetem w Peczu zajęli się próbami wyizolowania wirusa LLOV. Ostatecznie udało im się tego dokonać za sprawą nietoperza, u którego stwierdzono wynik pozytywny na obecność tego patogenu.

O ich wnioskach możemy teraz przeczytać na łamach Nature Communications. Autorzy badań odnotowali między innymi, że LLOV może nie tylko zakażać ludzkie komórki, ale i replikować się. Z tego względu pojawiają się obawy co do możliwości rozprzestrzeniania się wirusa w Europie. Jakby tego było mało, naukowcy nie zauważyli krzyżowej reaktywności przeciwciał pomiędzy LLOV a Ebolą. Co to oznacza w praktyce? Nic dobrego: szczepionki przeciwko Eboli mogą nie chronić przed LLOV.

Członkowie zespołu chcieliby teraz kontynuacji badań, co powinno doprowadzić do realnej oceny zagrożeń, jakie LLOV stwarza dla ludzi. Poza tym ważne będą informacje dotyczące innych tego typu wirusów, które naturalnie występują u nietoperzy, lecz mogą się przenosić na inne gatunki. Nietoperze są prawdziwymi rezerwuarami groźnych patogenów, ale jednocześnie same niespecjalnie na tym cierpią, co jest związane między innymi z ich niezwykle skutecznymi układami odpornościowymi.