Xiaomi Mi Band 7 dopiero zadebiutował, a już wiadomo, że doczeka się ulepszonej wersji

Niecały tydzień temu Xiaomi wypuściło na rynek nową generację swojej popularnej opaski sportowej, czyli Xiaomi Mi Band 7. Urządzenie dostało sporo ulepszeń, jednak niektórzy z pewnością poczuli zawód, bo na pokładzie zabrakło GPS-a. Nie martwcie się, taka wersja też powstanie.

Przecieki, które w ostatnich miesiącach pojawiały się na temat nowej opaski Xiaomi wskazywały na kilka znaczących ulepszeń – większy wyświetlacz, pojemniejszą baterię, NFC i GPS. Trzy pierwsze rzeczy trafiły do Xiaomi Mi Band 7 (NFC dostępny jest w droższym wariancie), jednak GPS ostatecznie pozostał tylko w sferze niesprawdzonych doniesień. Wiele osób mogło poczuć się tym rozczarowane, ale uspokajamy – Xiaomi nie zapomniało o Waszych potrzebach.

Czytaj też: Xiaomi patentuje kolejny składany smartfon. Tym razem z klapką

Xiaomi Mi Band 7 doczeka się ulepszenia – powstanie wersja z GPS-em

Nowa generacja sportowej opaski producenta zadebiutowała 24 maja. Na razie w Chinach, więc trudno powiedzieć, kiedy i w jakiej cenie pojawi się w naszym kraju. Na rodzimym rynku Mi Band 7 kosztuje 249 juanów za wariant podstawowy, zaś wersja z NFC – 299 juanów, co, w przeliczeniu na złotówki, daje nam kolejno ~160 i ~190 zł. Oczywiście ceny w Polsce będą odpowiednio wyższe, bo dojdą do tego m.in. podatki.

Tymczasem okazuje się, że Xiaomi szykuje jeszcze jedną wersję swojej opaski, tym razem wraz z dopiskiem „Pro” przynoszącą obsługę GPS-a, czyli funkcji, na którą czekało sporo osób. Wedle informacji, nie będzie to jedyne ulepszenie, bo taki wariant będzie mógł pochwalić się dodatkowo obsługą NFC i jeszcze większą baterią o pojemności 250 mAh. Tutaj przypomnimy, że właśnie na taką pojemność wskazywały niektóre wcześniejsze przecieki. Możliwe więc, że wtedy była mowa po prostu o Xiaomi Mi Band 7 Pro.

Czytaj też: Xiaomi 12T i 12T Pro będą obsługiwać super szybkie ładowanie. Co jeszcze o nich wiemy?

Przy okazji przypomnimy pokrótce specyfikację nowej opaski Xiaomi. Ta została wyposażona w 1,62-calowy ekran AMOLED z funkcją Always On Display. Za odpowiednią ilość energii do pracy odpowiada ogniwo o pojemności 180 mAh (obsługuje ładowanie 5 V/0,25 A). Mi Band 7 ponadto łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.2 i zapewnia wodoszczelność do 5 ATM. Nowa generacja smartbanda przynosi obsługę aż 120 trybów sportowych, wśród których znajdziemy zarówno aktywności wykonywane na zewnątrz, jak i te domowe, takie jak trening na siłowni czy aerobik. Do tego dodajmy opcję całodziennego monitorowania tętna, monitorowania snu, stresu, cyklu miesiączkowego, natlenienia krwi i innych, znanych z poprzednich generacji funkcji pomagających w monitorowaniu stanu zdrowia.