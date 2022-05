Xiaomi patentuje kolejny składany smartfon. Tym razem z klapką

Wygląda na to, że Xiaomi pracuje nad kolejnym składanym smartfonem, a przynajmniej nosi się z takim zamiarem, sądząc po patencie, jaki wypłynął do sieci. Tym razem jednak będzie to tzw. model „z klapką”, czyli ten o konstrukcji typu „clamshell”, takiej jaką ma chociażby galaxy Z Flip3 od Samsunga.

Jeśli śledzicie na bieżąco wieści dotyczące składanych smartfonów, to rzekome plany firmy odnośnie smartfona z klapką nie są dla Was nowością. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się bowiem już w ubiegłym roku, choć jak do tej pory smartfon nadal istnieje tylko na szkicach patentowych.

Składany smartfon z klapką od Xiaomi. Nowy patent pokazuje kolejne podejście do tematu

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niedawno złożony patent w CNIPA (Chińska Narodowa Administracja Własności Intelektualnej) przedstawia inne urządzenie niż to, które mieliśmy okazję podejrzeć w ubiegłorocznej dokumentacji.

Zobaczcie zresztą sami.

Projekt smartfona z klapką pochodzący z ubiegłorocznego patentu

Szkic z nowego patentu

Jak widzimy, różnice na tylnym panelu są duże. Nadal to konstrukcja typu clamshell, jednak z zupełnie inną wyspą aparatów. Ten nowszy wydaje się czerpać inspirację ze wzornictwa, jakie Google zastosowało w modelach Pixel 6. Zamiast dwóch czujników, tutaj znalazłoby się miejsce na trzy, choć niewykluczone, że jeden „otwór” mieściłby po prostu lampę błyskową. Ciekawą sprawą jest kwestia dodatkowego wyświetlacza. W ubiegłorocznym patencie od razu dostrzegamy miejsce przygotowane na mały ekran do powiadomień czy wyświetlania godziny, ale w tym drugim już tego nie ma. Nie wiadomo więc, czy Xiaomi w tym projekcie z niego zrezygnowało, czy może zewnętrzny ekran zajmie po prostu miejsce pod wyspą aparatów.

Tak czy inaczej, Xiaomi może faktycznie szykować takie urządzenie, bo skoro ma już konkurencję dla Galaxy Z Fold, to przyszedł czas na odpowiedź na Galaxy Z Flip. Oczywiście należy pamiętać, że są to jedynie patenty, które finalnie mogą nigdy nie zostać zmienione w komercyjne produkty.