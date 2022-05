Znaleziono embrion hadrozaura sprzed 66 milionów lat. Tak dobrze zachowanego okazu jeszcze nie było

Chińscy naukowcy dokonali spektakularnego odkrycia, które może pogłębić nasze rozumienie świata dinozaurów. Udało się im znaleźć skamieniały embrion tych stworzeń sprzed 66 milionów lat. Jest jedyny w swoim rodzaju.

Dinozaury pojawiły się w trriasie, ok. 237 mln lat temu i stanowiły dominującą grupę kręgowców jądrowych od początku jury (ok. 201 mln lat temu) przez 135 mln lat, do końca kredy. Wtedy – 66 milionów lat temu – nastąpiło słynne wymieranie kredowe, które doprowadziło do zniknięcia większości linii.

Jaja dinozaurów są znajdowane na całym świecie, ale te, w których znajdują się dobrze zachowane embriony, to prawdziwy skarb. Kiedy już taki udaje się znaleźć, całe środowisko naukowe pieje z zachwytu. Każdy taki embrion to dodatkowa szansa na rozwikłanie tajemnic, które świat dinozaurów wciąż skrywa.

Nowy skamieniały zarodek, który znaleziono w południowej prowincji Jiangxi w Chinach, jest jednym z najlepszych, jakie kiedykolwiek widzieli paleontolodzy. Odkrycie ogłoszono 8 maja przez naukowców z Fujian Science and Technology Museum oraz China University of Geosciences, a szczegóły opublikowano w czasopiśmie BMC Ecology and Evolution.

Na podstawie cech charakterystycznych embrionu, naukowcy uważają, że należy on do rodziny hadrozaurów, znanej też jako „dinozaury kaczodziobe”. Są one najlepiej poznaną grupą dinozaurów, bo ich skamieniałości są znajdowane regularnie na całym świecie. Naukowcy uważają, że hadrozaury były najbardziej zróżnicowaną i najliczniejszą grupą dużych kręgowców żyjącychw późnej kredzie na terenach Laurazji.

Muzeum Historii Naturalnej Yingliang Stone we prowincji Fujian, gdzie obecnie znajduje się embrion, nazwało okaz Ying Baby. Jajo ma kształt elipsy o średnicy ok. 9 cm – nie jest pierwszym tego typu na świecie, ale zdecydowanie najlepiej zachowanym. Niewielki rozmiar zarówno jaja, jak i zarodka sugeruje, że hadrozaury miały małe jaja i późny rozwój ciała jako cechę pierwotną.

Warto podkreślić, że w grudniu ubiegłego roku, ten sam zespół odkrył szereg skamieniałych zarodków dinozaurów, w tym embrion owiraptorozaura.