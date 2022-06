Alternatywa dla kuchennego okapu. AirHood to pierwszy taki sprzęt na świecie

Kto choć raz zajmował się czyszczeniem kuchennego okapu, ten wie, jak ważna jest jego rola w zachowaniu czystości oraz czystego powietrza. Jednak, jako że nie każda kuchnia ma miejsce na tego typu dodatek, firma Augay postanowiła opracować AirHood, który trafił właśnie na Kickstartera. W skrócie? To pierwsza na świecie taka alternatywa dla kuchennego okapu.

AirHood to pierwsza taka na świecie alternatywa dla kuchennego okapu

Zaprojektowany przez francuskiego projektanta AirHood to do pewnego stopnia przenośny okap. Został stworzony po to, aby trafiać możliwie najbliżej garnków i nieustannie pochłaniać cały dym oraz parę, która się z nich unosi. Jak wiadomo, nie jest to tylko woda w stanie gazowym, ale też drobinki oleju, które w przypadku braku okapu osadzają się na otoczeniu. Bez okapu nie tylko brudzimy sobie kuchnię, ale też narażamy na potencjalne problemy zdrowotne, więc nic dziwnego, że AirHood cieszy się dużą popularnością.

AirHood przypomina wyglądem nowoczesny głośnik o wysokości 22 cm z rozbudowaną regulacją, ale pod jego siateczką na froncie znajduje się nie membrana, a filtr oleju, jeden filtr węglowy oraz cichy wentylator pracujący w ramach jednego z trzech trybów, który zasysa opary i dym znad garnków. Te przechodzą najpierw przez filtr oleju, który wychwytuje tłuszcz, a następnie przez filtr z węglem aktywnym, który usuwa cząstki stałe, aby z tyłu AirHooda wypadało na bieżąco przefiltrowane powietrze. W praktyce filtr olejowy można myć w zmywarce, a filtry węglowe należy wymieniać co 120 godzin gotowania.

Wspomnianą wyżej wysoką popularność potwierdzają to obecne wyniki w kampanii crowdfundingowej, która zebrała potrzebną kwotę 20000$ w ledwie 99 minut. Obecnie na AirHood zdecydowało się 2652 chętnych, wpłacając prawie 1,4 miliona złotych. Cena za taki gadżet wynosi 99$ w jego wersji przewodowej oraz 119$ w wersji bezprzewodowej. Należy jednak pamiętać, że to sprzęt wymagający rutynowej wymiany eksploatacyjnych elementów składowych, a pięć filtrów węglowych (taki zestaw oferuje Augay) prędzej czy później trzeba będzie wymienić.