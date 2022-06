Już wiemy, który smartfon vivo może dostać ekstremalnie szybkie ładowanie 200 W

Jakiś czas temu dotarły do nas doniesienia, że vivo zamierza pozostawić w tyle konkurencję oferując smartfon wyposażony w najszybsze na świecie ładowanie 200 W. Nowy przeciek zdradza, w jakim modelu znajdzie się ta technologia.

Na rynku smartfonów jest ostra konkurencja i coraz trudniej jest zaoferować coś, czego inni nie mają. Producenci szukają więc możliwości wyróżnienia się, a to przy pomocy możliwości fotograficznych, najnowszego chipsetu czy technologii ładowania. W tę właśnie stronę poszła firma vivo.

Czym można wyprzedzić konkurencję? Ładowaniem! Taki plan ma vivo, które szykuje smartfon wyposażony w ładowanie 200 W

Oczywiście tak szybkie ładowanie nie jest dla nas nowością, bo już w ubiegłym roku Xiaomi zaprezentowało nam możliwości swojego HyperCharge 200 W. Jednak była to jedynie demonstracja, a my nadal nie wiemy, kiedy ta technologia trafi do komercyjnego użytku. W tym roku także Oppo pokazało swoje możliwości w tym temacie, ale tak jak w przypadku Xiaomi – był to tylko pokaz. Tymczasem mówi się, że vivo zamiast „pokazywać na sucho” od razu da nam smartfon wyposażony w ładowanie 200 W.

Czytaj też: Motorola obniża ceny swoich smartfonów. Jakie modele można kupić w Słonecznej Promocji?

Po pierwszych wzmiankach o samych planach pojawiają się w końcu konkrety. Wcześniej przecieki nie wspominały o tym, w jakim modelu ma zostać umieszczona ta technologia. Teraz znany leakster, Digital Chat Station, poinformował, że może nim być iQOO 10 Pro, najnowszy flagowiec spod należącej do vivo, submarki IQOO.

IQOO 9

IQOO znane jest z dość szybkiego harmonogramu nowych premier, bo te pojawiają się na rynku mniej więcej co sześć miesięcy, a z racji, że seria IQOO 9 zadebiutowała na początku tego roku, następnej generacji powinniśmy się spodziewać w ciągu następnych kilku miesięcy.

Czytaj też: Niedrogi smartfon z rysikiem? Oto TCL Stylus 5G

Na razie wiadomo, że iQOO 10 Pro będzie wyposażony w przewodowe ładowanie 200W, a także bezprzewodowe z mocą 65 W. Pojemność baterii pozostaje nieznana, ale spodziewamy się, że będzie to ogniwo o pojemności ok. 4000 mAh, które do pełna będzie można naładować w mniej niż 10 minut. Warto jednak wspomnieć tutaj o bardzo istotnej kwestii, jaką jest żywotność baterii, jej przegrzewanie się i bezpieczeństwo przy tak ekstremalnym obciążeniu. Nie wiemy, jak vivo rozwiąże te problemy, ale liczymy, że niedługo poznamy na ten temat jakieś konkrety.