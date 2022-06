Niedrogi smartfon z rysikiem? Oto TCL Stylus 5G 

Jeśli szukacie budżetowego urządzenia z obsługą rysika, to nie macie zbyt wielkiego wyboru na rynku. Na szczęście teraz, oprócz Motoroli G Stylus, pojawił się również niedrogi TCL Stylus 5G. Sprawdźmy więc, co ma do zaoferowania.

Firma TCl jest nam głównie znana dzięki swoim telewizorom, ale producent ma również w swojej ofercie smartfony. Teraz doczekaliśmy się modelu, który oferuje też obsługę rysika, co może być świetną opcją dla każdego, kto potrzebuje takiej funkcjonalności, a nie chce wydawać zbyt wielu pieniędzy na modele pokroju Galaxy S22 Ultra. Dobrą alternatywą jest tutaj Motorola G Stylus, albo TCL Stylus 5G.

Czym wyróżnia się TCL Stylus 5G?

Nie ma co ukrywać, że najistotniejszym elementem tego urządzenia jest rysik. Ten ma nieco inny kształt niż znany nam z Motoroli czy Samsunga. TCL dodało też do niego kilka unikalnych funkcji, takich jak MyScript Calculator 2 i wersja Nebo. Rysik chowa się też w obudowie, więc nie potrzeba dodatkowego etui, by mieć go zawsze przy sobie.

Jeśli chodzi o specyfikację TCL Stylus 5G to ta jest raczej podstawowa, ale do codziennej pracy powinna w zupełności wystarczyć. Smartfon wyposażono w układ MediaTek Dimensity 700 wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą jednak można rozszerzyć przy pomocy karty microSD do maksymalnie 1TB. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 4000 mAh obsługująca ładowanie 18W.

Smartfon ma spory, bo 6,81-calowy ekran LCD o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania na standardowym poziomie 60 Hz. Aparat do selfie oferuje nam 13 Mpix, zaś z tyłu umieszczono poczwórną konfigurację z 50-megapikselową jednostką główną, obiektywem szerokokątnym 5 Mpix i dwoma „oczkami” do makro i pomiaru głębi po 2 Mpix każdy. TCL Stylus 5G ma też gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 i tutaj warto wspomnieć, że producent zapewnia jedynie jedną dużą aktualizację Androida i tylko 2 lata poprawek bezpieczeństwa. To akurat nie dziwi w modelach z tej półki cenowej.

No właśnie, ile kosztuje TCL Stylus 5G? Jego cenę ustalono na 258 dolarów, czyli około 1100 zł.