Sony Xperia 1 IV już w przedsprzedaży. Jest drogo, ale przygotowano też bardzo zachęcający gratis

Na początku maja zaprezentowano w końcu smartfon Sony Xperia 1 IV. Tak jak zapowiadano, wraz z początkiem czerwca ruszyła jego przedsprzedaż. Nie ukrywajmy, cena tego smartfona jest wysoka, ale jeśli zdecydujecie się na zakup w ciągu najbliższych dni, to gratis wart ponad 1000 zł może Wam nieco osłodzić ten wydatek.

W przypadku nowej Xperii pierwsze skrzypce grają tutaj możliwości fotograficzne. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym osobnym wpisie poświęconym temu modelowi, gdzie trochę bardziej zagłębiliśmy się w szczegóły tego, co oferuje potrójny system aparatów o rozdzielczości 12 Mpix, wyposażonych w matryce Exmor RS i optykę marki Zeiss.

Oprócz tego, Sony Xperia 1 IV, jak na flagowca przystało jest napędzana przez układ Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Zapewnia łączność 5G i Wi-Fi 6E i spory zapas energii do pracy, dzięki baterii o pojemności 5000 mAh. Płaski ekran OLED ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość 4K z obsługą HDR i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Urządzenie chronione jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do tego zapewnia ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP65/68.

Cena, jaką trzeba zapłacić za smartfon Sony Xperia 1 IV jest wysoka, ale nie spodziewaliśmy się niczego innego

W Polce za nowego flagowca Sony trzeba będzie zapłacić 6499 zł. To naprawdę wysoka kwota i właściwie niewiele innych modeli dostępnych na naszym rynku ją przebija. No, chyba że urządzenia składane, ale to zupełnie inna półka.

Producent postanowił jednak w ramach przedsprzedaży, która potrwa do 12 czerwca, zaoferować kupującym coś na otarcie łez. Nie, nie obniżył ceny, ale doda w gratisie słuchawki Sony WH1000XM4. Te kosztują grubo ponad 1000 zł, więc jeśli akurat nosiliście się z zakupem smartfona i słuchawek, to może Was zachęcić do sięgnięcia po nową Xperię.