Xiaomi Civi 2 znów pojawia się w przeciekach. Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery?

Oryginalny Civi został wprowadzony na rynek we wrześniu ubiegłego roku, zaś w kwietniu Xiaomi zaprezentowało model Civi 1S. Wydaje się, że ich następca jest coraz bliższy swojej premiery, bo po raz kolejny stał się bohaterem przecieków.

Już wcześniejsze doniesienia dotyczące tego modelu wspominały, że Xiaomi, zupełnie inaczej niż w przypadku poprzedników, zadba o kilka znaczących ulepszeń. Civi i Civi 1S różniły się nieznacznie, a zmiany obejmowały właściwie chipset, system operacyjny i nową wersję nakładki MIUI. Reszta pozostała bez zmian.

Dla przypomnienia, poprzedników Civi 2, wyposażono w 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, 32-megapikselowy aparat przedni, potrójny aparat z 64-megapikselową jednostką główną + 8-megapikselowym obiektywem ultraszerokątnym + 2 -megapikselowym czujnikiem makro i baterię 4500 mAh z ładowaniem 55W. Główna różnica sprowadzała się do chipsetu, Civi napędzał Snapdragon 778G, zaś Civi 1S – Snapdragon 778G Plus.

Wyciekły kluczowe specyfikacje Xiaomi Civi 2

Wedle znanego leakstera, Digital Chat Station, smartfon napędzany będzie przez układ Snapdragon 7 Gen 1, który niedawno ogłosiła firma Qualcomm. Ekran będzie obsługiwał rozdzielczość FHD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz i Dolby Vision. Przeciek nie wspomina o wielkości wyświetlacza, ale prawdopodobnie będzie to 6,55-calowy panel.

Xiaomi Civi 1S

Nie znamy też pojemności baterii, ale mowa o szybszym ładowaniu, które z 55W u poprzedników wzrośnie do 67W. Mówi się także o lepszych aparatach, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Nadal też ma zachwycać wyglądem, tak jak jego poprzednicy. Spodziewamy się, że Civi 2 podzieli los Civi i Civi 1S, czyli pozostanie modelem dostępnym tylko w Chinach.

Z racji, że Xiaomi Civi zadebiutował we wrześniu spodziewamy się, że jego następca pojawi się w podobnym okresie. Jeśli to się potwierdzi, to kolejne miesiące powinny przynieść więcej informacji na jego temat.