Oppo też szykuje składany smartfon z klapką, a jego premiera może nastąpić już niedługo

Producenci smartfonów skupieni są teraz na produkcji swoich składanych urządzeń w dwóch wariantach – pierwszy o konstrukcji składającej się jak książka, zaś drugi, potocznie nazywany modelem z klapką. Kurs wyznacza oczywiście Samsung, ze swoim Galaxy Z Fold i Flip. Oppo, po wypuszczeniu Find N, szykuje teraz kolejne składane urządzenie.

Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery składanego smartfona z klapka od Oppo?

Pierwsze wzmianki o tym, że Oppo szykuje model o konstrukcji typu clamshell dowiedzieliśmy się pod koniec stycznia, czyli na krótko po premierze Find N. Już wtedy mówiło się, że urządzenie ma konkurować z innymi tego typu modelami obecnymi na rynku głównie ceną. Mówiono wówczas, że Oppo tworząc swój składany smartfon z klapką chce właśnie zapewnić nam kolejny model w atrakcyjniejszej niż u konkurencji cenie.

Nowe przecieki, których po raz kolejny dostarczył nam leakster Makul Sharma zdają się to potwierdzać, bo mowa o cenie 5000 juanów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 3190 zł. Jeśli okaże się to prawdą, to faktycznie Oppo może nieźle namieszać na rynku. Co istotne, doniesienia wskazują, że wcale niższa cena nie zostanie osiągnięta kosztem gorszej specyfikacji, bo wspomina się o obecności na pokładzie układu Snapdragon 8+ Gen 1, czyli najnowszego chipsetu ogłoszonego niedawno przez firmę Qualcomm. Tutaj warto wspomnieć, że również nowa Motorola RAZR ma sięgnąć po ten procesor.

Składany Oppo Find N

Sharma wspomina też o innej istotnej kwestii, czyli o dacie premiery. Podobno składany smartfon z klapką jest już testowany, podobnie zresztą jak następca Find N (choć na ten temat nic więcej nie wiemy). Oba urządzenia mają zadebiutować jeszcze w tym roku i to nie tylko w Azji, bo także w Europie. Nieoficjalnie niektóre źródła wspominają o okolicach października i listopada, choć jak to w przypadku takich informacji bywa – wszystko może jeszcze ulec zmianie. Wewnętrzne testy nie są równoznaczne z rychłą premierą, na co wskazuje chociażby przykład składanego Pixela od Google. Dużo mówiło się o jego testach, a teraz z kolei wspomina się o opóźnieniu premiery aż do wiosny przyszłego roku.

Tak czy inaczej, będziemy śledzić doniesienia na ten temat i jeśli pojawi się coś nowego – samy Wam znać.