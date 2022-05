Sony Xperia 1 IV z rewolucyjnym aparatem zadebiutowała. Pojawia się też Xperia 10 IV

Po wielu przeciekach i doniesieniach, firma Sony zaprezentowała w końcu model Xperia 1 IV, ale oprócz niego, na rynek wprowadzono również Xperię 10 IV. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym urządzeniom.

Nie ma co ukrywać, że w przypadku Sony Xperia 1 IV pierwsze skrzypce gra aparat

Xperia 1 IV to kolejny po Xperii Pro-I smartfon Sony, który zaoferuje zupełną nowość w mobilnej fotografii. Jest nią aparat z peryskopowym teleobiektywem o zmiennej ogniskowej 85-125mm. Sony nie chwali się jak przełoży się to na krotność zoomu optycznego i względem czego będzie ona liczona. Oprócz teleobiektywu dostaniemy dwa standardowe, dla smartfonów, obiektywy o ogniskowej 16mm oraz 24mm. Czyli aparat ultra-szerokokątny oraz główny, a całość uzupełnia czujnik iTOF. Wszystkie trzy aparaty wykonują zdjęcia w rozdzielczości 12 Mpix, są wyposażone w matryce Exmor RS i optykę marki Zeiss, która pomagała też w kalibracji obrazu. Dodatkowo każdy z obiektywów ma powłokę Zeiss T*, która niweluje powstawania refleksów. Matrycę Exmor RS znajdziemy też w aparacie do selfie, również o rozdzielczości 12 Mpix. Każdym z aparatów można nagrywać film w rozdzielczości 4K w 120 klatkach na sekundę. Przekłada się to na filmy z pięciokrotnie zwolnionym tempem. Również każdy z obiektywów oferuje autofocus znany z aparatów Sony, z możliwością ostrzenia na oku ludzi oraz zwierząt. Zarówno podczas fotografowania, jak i nagrywania filmów. Stawkę uzupełnia fotografowanie w trybie zdjęć seryjnych, w rekordowym jak na smartfony tempie aż 20 klatek na sekundę.

Czytaj też: Xiaomi 12S Pro porzuci Snapdragona na rzecz Dimensity?

Jeśli chodzi o pozostałe szczegóły specyfikacji, to jak na flagowca przystało, Xperia 1 IV została wyposażona w najnowszy chipset Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Smartfon zapewnia łączność 5G i Wi-Fi 6E. Nowa Xperia zasilana jest przez baterię o pojemności 5000 mAh. Dzięki szybkiemu ładowaniu wystarczy pół godziny, by naładować ją do 50%. Warto też wspomnieć, że na pokładzie znalazło się gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, co wśród flagowców jest już ogromną rzadkością.

Charakterystyczny, płaski wyświetlacz Xperii 1 IV ma przekątną 6,5 cala. Jest to panel OLED o rozdzielczości 4K z obsługą HDR i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Sony zadbało o większą jasność (o 50%) i dodanie technologii Real-time HDR Drive, więc jasne i ciemne fragmenty obrazu, nawet w intensywnym oświetleniu, będą doskonale widoczne. Przód, a także tył urządzenia, chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus. Smartfon jest też chroniony przed pyłem i wodą na poziomie IP65/68.

Czytaj też: POCO F4 GT już w sprzedaży w Polsce. Na start nie zabrakło promocji, ale żeby z niej skorzystać, trzeba się pospieszyć!

Drugim zaprezentowanym dzisiaj smartfonem jest Sony Xperia 10 IV

To propozycja idealna dla osób, które nie lubią wielkich smartfonów. Xperia 10 IV została bowiem wyposażona w 6-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+ i proporcjach 21:9. Dzięki temu można go z łatwością podzielić na dwie części lub wyświetlić jedno okno nad drugim, co sprzyja pracy wielozadaniowej. Nie będziemy musieli wyłączać filmu, by sprawdzić Internet. Ekran jest nawet o 15% jaśniejszy niż w przypadku poprzednika i wyświetlany na nim obraz charakteryzuje się intensywnymi kolorami i głęboką czernią. Częstotliwość odświeżania niestety nikogo nie zachwyci, bo to nadal 60 Hz, jednak ulepszono ochronę i mamy na pokładzie Gorilla Glass Victus.

Smartfon napędza układ Snapdragon 695 wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. oczywiście nie zabrakło tutaj modemu 5G i szczelności na poziomie IP65 oraz IP68. Bateria, tak jak w przypadku Xperii 1 IV ma pojemność 5000 mAh. Tutaj warto wspomnieć, że Sony reklamuje ten model jako najlżejszy smartfon 5G z tak pojemną baterią – jego waga wynosi 161 gramów. I tutaj Sony nie zapomniało o gnieździe słuchawkowym 3,5 mm.

Po stronie możliwości fotograficznych mamy aparat główny 12 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i 8-megapikdelowy teleobiektyw. W przypadku jednostki głównej Sony dodało OIS, a także kilka innych ulepszeń, np. w zakresie trybu Superior Auto, Auto HDR czy trybu nocnego. Jest też wyostrzanie twarzy oparte na sztucznej inteligencji, które trafiło do 8-megapikselowego aparatu do selfie.

Czytaj też: Po dwóch tygodniach od globalnej premiery, Motorola edge 30 trafia do polskich sklepów. Ile kosztuje?

Xperia 1 IV będzie dostępna w dwóch odmianach kolorystycznych: czarnej i fioletowej, zaś Xperia 10 IV trafi do sprzedaży w kolorze czarnym i miętowym. Ich sprzedaż ruszy w połowie czerwca.